Le président Macky Sall s’est engagé à moderniser les systèmes de transports. Il inaugurera, le 26 mars prochain, le pont de Foundiougne et prochainement celui de Marsassoum. En Conseil des ministres, hier, Macky Sall a aussi décidé d’élargir les compétences initiales de l’ARMP, à toute la commande publique, en créant l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP).

Le président de la République procédera, le 26 mars prochain, à l’inauguration du pont de Foundiougne et très prochainement celui de Marsassoum : ces deux Ponts étant déjà fonctionnels. L’information a été livrée, hier, Conseil des ministres. Macky Sall est dans la logique de placer le désenclavement des localités et des zones de production, en priorité dans la politique nationale d’aménagement du territoire et de réalisations d’infrastructures. Le chef de l’Etat, sous ce rapport, indique avoir engagé ‘’la modernisation des systèmes de transports terrestres et fluviomaritimes pour accentuer l’équité territoriale et la valorisation optimale du potentiel économique de toutes les localités du pays, avec le programme ‘Zéro Bac"’.

Cette politique prospective vise à promouvoir la construction de ponts de dernière génération, dont deux ont été réalisés avec des pays voisins : Pont de Rosso avec la République islamique de Mauritanie (travaux lancés) et le Pont sur le Fleuve Gambie.

Ainsi, Macky Sall demande au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, de prendre les dispositions requises en vue de la fonctionnalité adéquate et de la gestion optimale de ces deux ouvrages modernes, dont les tarifs doivent être accessibles aux différents usagers. De plus, le président de la République invite, dans cet élan, le ministre des Transports terrestres à accélérer le renouvellement des parcs de véhicules de transports interurbains et gros porteurs, afin de consolider une économie des transports modernes, viables et profitables aux acteurs transporteurs et aux usagers.

Création de l’Autorité de régulation de la commande publique

Le Chef de l’Etat est revenu, en outre, sur l’audience qu’il a accordée aux membres du Conseil de régulation et au Directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Il exhorte l’ARMP à réfléchir sur le dispositif d’encadrement de la co-traitance et des demandes de renseignement des prix (DRP), avec le recours à un barème des prix (tableau de concordance), des biens ciblés, facilitant le dynamisme économique à la faveur des entrepreneurs (individuels) et des petites et moyennes entreprises soumissionnaires. Le président de la République, afin d’améliorer en permanence les performances du système national de passation des marchés, a décidé d’élargir les compétences initiales de l’ARMP, à toute la commande publique, en créant l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), dont les missions intègrent les marchés publics, les délégations de service public et les contrats de partenariat.

Le Chef de l’Etat demande, ainsi, au Gouvernement, de préparer l’entrée en vigueur de cette réforme majeure qui va davantage asseoir la transparence et la bonne gouvernance au Sénégal. Il faut aussi dire que Macky Sall a magnifié ‘’le professionnalisme’’ et le travail de ‘’qualité’’ accompli par les membres de cette instance et la direction générale de l’ARMP : ce qui a permis, avec l’engagement du Gouvernement, de ‘’conforter la transparence, la crédibilité et l’efficacité du système national de passation des marchés’’.

Sur l’évaluation et le développement du service universel des télécommunications, le président de la République indique toute l’importance qu’il accorde à la couverture optimale du territoire national en réseaux de télécommunications et demande, dans cet élan, au ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, d’accroître les investissements des différents acteurs publics et privés du secteur, en vue de consolider, dans l’équité, l’aménagement numérique inclusif du territoire. Le Chef de l’Etat indique, dans cette optique, l’urgence du redéploiement et du renforcement des mécanismes d’intervention du fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT), instrument d’impulsion, dont l’évaluation institutionnelle des activités, demeure une priorité.

Forum mondial de l’Eau

Par ailleurs, le Chef de l’Etat s’est félicité de la tenue au Sénégal, du 9ème Forum mondial de l’Eau ouvert le lundi 21 mars dernier, selon la note reçue à ‘’EnQuête’’. Macky Sall remercie les Chefs d’Etat et de Gouvernement, les responsables d’institutions multilatérales, les experts du secteur et autres participants, ‘’qui ont rehaussé par leur présence, la qualité et le succès de cet évènement historique qui replace les questions liées à l’eau au cœur des débats et de l’agenda du développement mondial’’. Le Chef de l’Etat félicite le Gouvernement, en particulier, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement et le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, le Secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l’Eau, ainsi que le président du Conseil mondial de l’Eau, pour ‘’l’excellente organisation’’ de la rencontre (qui s’achève le 26 mars 2022), notamment de la cérémonie d’ouverture, riche en termes de messages, de plaidoyers et d’engagements.

Le président de la République adresse également ses chaleureuses félicitations à l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), lauréate du Grand Prix Hassan II de l’Eau. Macky Sall demande, enfin, au Gouvernement de veiller à l’application des engagements de la déclaration de Dakar, document avant-gardiste qui dessine une feuille de route consensuelle pour le renforcement du secteur de l’eau dans la dynamique de l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD6).

BABACAR SY SEYE