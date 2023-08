Après plusieurs jours de détention, le journaliste Pape Alé Niang a obtenu, hier, une liberté provisoire. L'information est donnée par son avocat, Me Moussa Sarr.

Inculpé pour appel à l’insurrection, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet, Mamadou Seck, Pape Alé Niang a été transféré au pavillon spécial à cause de son état de santé précaire. Le vendredi 4 août, le directeur de publication de ‘’Dakarmatin’’ a été évacué à l’hôpital Principal de Dakar, suite à son refus de s'alimenter.

En conférence de presse lundi dernier dans l'après-midi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a confirmé que Pape Alé Niang continuait toujours sa grève de la faim et refusait de prendre des soins. "Tous les pensionnaires de l’hôpital acceptent les soins et s’en portent bien ou mieux, mais lui n’accepte pas les soins. Il observe la grève de la faim et refuse de prendre des soins. Il peut y avoir des conséquences dommageables, mais l’hôpital assure un suivi et un contrôle régulier de son état de santé", a annoncé le garde des Sceaux. Le ministre de la Justice a également qualifié Pape Alé Niang de "multirécidiviste". Pour lui, son arrestation rentre dans le "cadre de la révocation de son contrôle judiciaire.

Il est arrêté comme un influenceur subversif". D'ailleurs, lors de la conférence de presse du ministre de la Justice, le secrétaire général du Syndicat national des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal, Bamba Kassé, a demandé à Ismaïla Madior Fall comment pouvait-on accorder une liberté provisoire à l'avocat français Juan Branco qui est poursuivi pour six chefs d'inculpation et maintenir Pape Alé Niang en prison, qui n'est poursuivi que pour deux de ces chefs d'inculpation ?

Finalement, PAN a obtenu hier une liberté provisoire. Il reste cependant à l'hôpital pour des soins. L’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (Appel) a pour sa part sonné la remobilisation générale pour la libération de leur confrère. Elle avait même souligné qu'un plan d’action était en train d’être élaboré à cet effet. ‘’L’heure n’est plus au compromis circonstanciel ou de façade. Nous avons l’obligation de défendre notre profession’’, a souligné Appel qui dénonçait en même temps un acharnement contre le journaliste.

Et pour l'association, "pour cette nouvelle arrestation, nous cherchons en vain le mobile réel des autorités sénégalaises. L’analyse des dernières sorties du confrère ne montre aucun élément d’incrimination sérieux. Ce qui prouve, une fois de plus, qu’il s’agit d’une injustice manifeste et d’un acharnement assumé de l’Etat du Sénégal sur la personne de Pape Alé Niang".

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)