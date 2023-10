Agent commercial à la Chaîne de distribution alimentaire (CDA), A. Y. Almeida a été interpellé et déféré au parquet par les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic). Son patron lui reproche d'avoir volé un montant de 15,7 millions F CFA qu’il dit avoir utilisé pour payer ses factures d'eau, d'électricité et la scolarité de ses enfants.

Directeur général de la Chaîne de distribution alimentaire (CDA SA), R. Bourgui s’est présenté à la Division des investigations criminelles (Dic), le 2 octobre dernier pour déposer une plainte contre A. Y. Almeida, pour abus de confiance portant sur un préjudice de 15 778 250 F CFA.

D’après sa plainte, le nommé Almeida, employé comme agent commercial au sein de la CDA, a profité de son statut pour récupérer des fonds auprès de certains de leurs clients pour ensuite en faire un usage personnel, au lieu de les verser au niveau du service comptable de leur structure.

Lors de son audition, M. Bourgui a renseigné qu’il a recruté l’agent commercial en avril 2011. Il s’est rendu compte qu’il a profité de ses fonctions pour utiliser, à des fins personnelles, des fonds, d'un montant de 20 322 100 F CFA, reçus de certains de leurs clients, en contrepartie de la livraison de leurs produits. Quand il l’a interpellé, a-t-il ajouté, ce dernier a reconnu ses manquements et, à la faveur d'un accord, il a accepté que ses commissions mensuelles soient retenues par l'entreprise, jusqu'à rembourser le montant en question.

Ainsi, des retenues mensuelles d'un montant total de 4 543 850 F CFA ont été opérées sur ses commissions. À la suite d'un contrôle effectué à la date du 25 septembre 2023, un autre écart, d'un montant de 7 859 100 F CFA, a été décelé. Pour le justifier, le nommé A. Y. Almeida a soutenu, sans convaincre, avoir été victime d'une agression suivie du vol du sac qui contenait la somme. Il a, ensuite, été invité à proposer un mode de remboursement de cette somme d'argent, dans un délai de 24 heures. Ce qu'il n'a pas fait et s'est abstenu de se présenter au siège de la Dic à la fin de ses congés.

Convoqué et entendu sur procès-verbal, A. Y. Almeida a reconnu les faits portés à sa charge par son DG. Devant les hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la Dic, il a soutenu avoir utilisé cet argent pour payer ses factures d'eau, d'électricité et la scolarité de ses enfants. Quand il s'est rendu compte de l'importance de la somme d'argent utilisée, il a commencé à parier au jeu Xbet en espérant y gagner suffisamment d'argent pour rembourser les fonds détournés.

Sur l'agression suivie de vol dont il a fait état pour justifier la disparition des 7 859 100 F CFA, il a confié qu'en réalité, il s'agissait tout simplement d'un prétexte, car ces fonds aussi ont été utilisés dans des conditions similaires à celles décrites plus haut.

Lors de sa confrontation avec son ex-patron, il a reconnu avoir, également, reçu et détourné une somme de 230 000 F CFA d'un client dénommé Diocko. Ensuite, il a sollicité un délai de six mois en vue de remettre au plaignant la somme totale de seize millions huit mille deux cent cinquante mille F CFA qu'il reste lui devoir. Pour y parvenir, il a proposé de s'en ouvrir à ses parents et amis, d'ici et d'ailleurs, pour solliciter leur aide et assistance. Ce que le plaignant a rejeté, avant d'exiger le paiement intégral dudit montant, dans un délai n'excédant pas 24 heures.

Au terme de sa période de garde à vue, il a été présenté hier devant le procureur de République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar pour les faits d’abus de confiance portant sur un préjudice de 15 778 250 F CFA.