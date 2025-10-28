Le 21 courant, la nommée A. Ngom a saisi les limiers du commissariat d’arrondissement de Sicap-Mbao à travers une plainte contre un certain M. N. Camara, pour des faits de détournement de mineur et viol suivi de grossesse. Dans ses propos, elle a confié, selon nos informations, qu’elle avait appris de sa fille que le mis en cause entretenait une relation amoureuse avec elle.

Au cours de cette relation, M. Ndiaye aurait abusé d’elle pour la première fois après lui avoir fait boire une boisson qui l’a affaiblie et plongée dans un sommeil profond. Entendue à son tour, la présumée victime S. Ndong a confirmé les déclarations de sa mère. Elle a indiqué que sa relation avec le mis en cause a duré six mois, durant lesquels elle a eu plusieurs rapports sexuels avec lui.

Elle a précisé également qu’ils se rencontraient à chaque fois au domicile du nommé M. Laye, ami du mis en cause, en compagnie d’un autre, du nom de M. G., ami du suspect. Sauf que, d’après elle, c’est ce dernier qui lui aurait remis la boisson lui ayant fait perdre toutes ses facultés. Convoqué et entendu sur procès-verbal, le suspect M. Ndiaye a nié en partie les faits. Toutefois, il a reconnu entretenir une relation amoureuse avec S. Ndong, mais a affirmé n’avoir jamais eu de rapports sexuels avec elle.

Il a reconnu, en revanche, l’avoir rencontrée à plusieurs reprises devant le domicile de M. Laye, sans jamais l’entraîner dans la chambre de ce dernier. Devant ces faits, le mis en cause a été placé en garde à vue pour détournement de mineure et viol suivi de grossesse, après son interrogatoire.

Quant aux nommés M. Laye et M. G., ils ont été convoqués au service aujourd’hui pour les besoins de la procédure.