Amadou Diallo risque six mois d’emprisonnement ferme, si le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Ce vendeur de lait caillé, domicilié à Grand-Dakar, est poursuivi pour détournement de mineure. Sa victime âgée de 10 ans raconte qu’il l’invitait chez lui et la laissait regarder des vidéos pornographiques. Ce que le prévenu a contesté.

Amadou Diallo, 44 ans, a comparu hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour détournement de mineure. Sa victime, A. Sidibé, est âgée de 10 ans. Il ressort de la procédure que le prévenu a la réputation de ne recevoir chez lui que des mineures. Divorcé, il préfère donner l’aumône qu’aux jeunes filles. Étant la risée de tous les commerçants du marché Nguélaw, les parents les plus avertis intiment l’ordre à leurs filles de ne pas s’approcher de lui. *Hélas, même si certaines ont la chance d’être protégées par leurs proches, d’autres, appâtées par les largesses que leur offre Amadou, tombent dans le panneau. Parmi elles, A. Sidibé.

Celle-ci, qui a connu Amadou Diallo par le biais de sa copine F. Fall, raconte : ‘’C’est ma copine qui m'avait dit que c'est un gars bien. On se rendait dans sa boutique régulièrement. Il nous donnait son portable pour qu'on visualise des vidéos pornographiques. Ensuite, il nous caressait. On partait aussi chez lui à Grand-Dakar.’’ Elle ajoute : ‘’Il nous offrait du lait caillé et de l'argent. Le jour où je suis partie chez lui avec Fatou Fall, il nous a fait des avances que nous avons rejetées.’’

Regard fixe, stature imposante, Amadou Diallo tient sa ligne de défense devant le tribunal. Selon le quarantenaire, il est victime de complot. ‘’Je la conseille souvent de se concentrer sur ses études. Parce que des rumeurs faisaient état qu'elle s'adonnait à des actes impudiques. Je donne de l'aumône tous les jours aux enfants sans distinction de sexe’’, s’est-il défendu. ‘’Ce n'est pas la première fois que vous êtes cité dans de pareilles affaires. Vous ne ciblez que les filles, lorsque vous donnez de l'aumône’’, retrace le président.

Le père de la gamine, qui ne réclame rien, affirme avoir déposé plainte pour qu’Amadou Diallo s’éloigne de sa fille.

De son côté, le maître des poursuites, pour qui les faits sont suffisamment établis, a requis six mois d’emprisonnement ferme contre le prévenu. L’avocat de ce dernier sollicite la relaxe. ‘’S'il y avait un soupçon d'abus, le prévenu allait faire l'objet d'une instruction. La partie civile a initié une procédure préventive. La visualisation des vidéos ne ressort que de simples déclarations des filles. S’il est un agresseur sexuel, il comparaîtra à nouveau’’, a plaidé la robe noire.

L’affaire mise en délibéré, le verdict sera rendu le 18 novembre prochain.

MAGUETTE NDAO