Le ministre mauritanien de l’Élevage est l’hôte de son homologue sénégalais Aly Saleh Diop. Hier, ils ont effectué ensemble une tournée dans le département de Rufisque, afin de visiter quelques installations dans le secteur de l’élevage et de la production animalière.

C’est ainsi qu’ils se sont rendus tour à tour à la ferme de production laitière et fourragère Pastagri de Mamadou Samba Dia, dans la commune de Diamniadio, et à la ferme avicole Avisen, dans la commune de Sangalkam.

À l’issue de la visite, Mohamed Ould Soueidatt, le ministre mauritanien de l’Élevage, a exprimé toute sa satisfaction d’effectuer cette tournée qui, selon lui, lui a permis d’avoir l’opportunité de voir ces expériences dans les filières lait et avicole.

Par conséquent, il promet de les dupliquer dans son pays, en Mauritanie.

En outre, l’hôte du ministre Aly Saleh Diop a salué la mise sur pied de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière (Anipl) au Sénégal et des performances qu’elle a pu réaliser.

Pour rappel, la structure dirigée par Mamadou Ba avait importé, en 2017 et en 2019, des génisses gestantes et des caprins à haut potentiel laitier. ‘’Je trouve que l’idée de créer une association avec pour objectif de booster l’amélioration génétique et surtout en matière d’importation de génisses, est une idée qui marche et qui a fait ses preuves, d’autant plus que nous avons vu, lors de notre visite dans la ferme, combien c’est efficace cette idée, comment on est parti de 3 000 sujets à 18 000 sujets en moins de cinq ans et combien aussi la facture de la production laitière a diminué. Ce qui montre l’efficacité de ce processus», a-t-il fait savoir.

D’ailleurs, il n’a pas manqué de formuler une invitation pour, dit-il, que «le président de l’association puisse venir nous voir pour partager avec ses homologues cette expérience combien utile et bien évidemment les perspectives que cela pourrait engendrer dans mon pays».

Tout en soulignant qu’avec cette dynamique, «le Sénégal sera en mesure de rentrer dans le marché de la sous-région et bien évidemment atteindre l’autosuffisance en la matière».

Pape Moussa Guèye