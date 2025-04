Kahone a abrité, hier, des sessions de formation initiées par l'Agence de développement local (ADL) en partenariat avec Enda Ecopop, qui cible les élus et les acteurs locaux, afin de les outiller pour la mise en œuvre du budget participatif.

Une initiative visant à promouvoir, selon le directeur général de l'Agence de développement local (ADL) Diamé Signaté, ‘’une gestion plus transparente et concertée des finances publiques locales, contribuant ainsi à un développement local harmonieux et durable’’ est lancée hier à Kahone. En collaboration avec Enda Ecopop, l’ADL forme des élus locaux pour une bonne mise en œuvre du budget participatif.

Monsieur Signaté explique d’ailleurs que l’Agence de développement local s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la gouvernance participative et du développement des écoquartiers et terroirs durables, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050. Il précise que dans ce contexte, la mise en place de mécanismes innovants pour une gestion transparente, inclusive et efficace des ressources publiques locales devient une priorité.

Ainsi, le budget participatif apparaît comme un outil clé permettant d’impliquer les citoyens et les parties prenantes dans la prise de décisions budgétaires.

Il est aujourd’hui considéré, dit-il, comme l’outil de démocratie participative le plus complet et favorise une meilleure allocation des ressources en fonction des besoins réels des populations et renforce la redevabilité des collectivités territoriales.

Consciente justement de ces enjeux, l’ADL, en partenariat avec Enda Ecopop, a proposé ces sessions de formation aux élus et aux acteurs locaux. D’après lui, l’objectif qu’il s'est fixé à travers ces sessions de formation est de renforcer les capacités des participants sur le processus de préparation et de mise en œuvre du budget participatif. La finalité sera d’améliorer la gestion transparente et inclusive des ressources publiques au niveau local, de favoriser l’échange d’expériences inspirantes et de bonnes pratiques, et, enfin, d’accompagner les communes à élaborer un plan d’action pour une adoption du budget participatif par les conseils municipaux. Pour une atteinte efficace de ces objectifs, il faut nécessairement passer par la mise en place d’outils de gouvernance participatifs. Ces derniers cadrent avec le Code général des collectivités territoriales qui instaure la participation citoyenne comme principe de gouvernance.

En effet, selon l’article 6 du CGCT, ‘’toute personne physique ou morale peut faire toutes propositions relatives à l’impulsion du développement économique et social de la collectivité locale concernée’’. D’après la maire de Kahone, Fatou Sène, cette formation permet de renforcer la décentralisation. L'ADL existe depuis 14 ans, mais cette structure commence à jouer pleinement son rôle à travers ces actions. Les élus ont commencé, selon l’édile, à sentir cet accompagnement de l'ADL qui se repositionne pour le développement local. ‘’Le directeur de l'agence a su très tôt saisir cette vision matérialisée dans l'agenda Sénégal 2050. Il a su lire, à travers cette vision, la préoccupation même de nos plus hautes autorités. Ce qu'il fait n'est rien d'autre que la promotion du développement local’’, a-t-elle conclu.

Alioune Badara Diallo Kane