Le chef de l’État a pris part à la cérémonie d’ouverture de la retraite spirituelle du Daaka de Médina Gounass. Une occasion saisie par Macky Sall pour faire les éloges de cette manifestation religieuse. ‘’Le Daaka est une rencontre unique. On ne le trouve nulle part dans le monde. Les gens se rendent à La Mecque, à Fès (Maroc), mais venir dans cette brousse pendant dix jours et voir uniquement des hommes prendre part à une retraite spirituelle. Une telle chose, on ne la voit qu’au Sénégal. C’est une grande chance pour nous.

Le Daaka est une chance pour le Sénégal’’, a déclaré le chef de l’État à la tête d’une forte délégation. Il a terminé son propos en demandant au khalife de prier pour le Sénégal et le monde entier. ‘’Mais aussi qu’il prie pour qu’on puisse terminer notre mission et réaliser nos ambitions de la plus belle des manières’’, a-t-il dit. Le porte-parole du khalife de Médina Gounass, Amadou Tidiane Ba, traduisant les propos du saint homme, a dit leur bonheur de voir le président de la République parmi eux, dans ce lieu spirituel.

C’est une chance, a dit Thierno Siradio, de prendre part à cette grande manifestation religieuse. ‘’On est content du président, pour toutes les bonnes actions qu’il a faites pour nous. Mais surtout pour sa présence. Il a rendu un grand honneur à toute la famille. Nous rendons grâce à Dieu’’. Le saint homme d’ajouter : ‘’Nous prions pour lui, afin qu’il puisse réussir sa mission de président. Le Daaka était une brousse et personne n’osait s’y aventurer. Mais par la grâce de Dieu, cet endroit est devenu un lieu où l’on peut faire une retraite spirituelle.

Dans ce lieu, on peut prier et faire ses invocations. C’est pour toute la Oumah islamique.’’ Le khalife n’a pas manqué de souligner que Macky Sall est un des leurs, puisqu’il prenait part à cette retraite, bien avant d’être président de la République. ‘’C’est un habitué des lieux. Il est de la famille de Dantel. Qu’Allah fasse qu’il réussit toutes ses missions. Qu’Il le fasse comme lui et son gouvernement le souhaitent. Que sa réussite aille au-delà de ses attentes’’, a prié le saint homme.