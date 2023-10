Le délégué du personnel et l'ensemble des conducteurs de Dakar Dem Dikk ont fait face à la presse, hier. D'après Samba Sarr, les conducteurs constituent le plus grand nombre d’agents et sont estimés à mille. "Nous avons remarqué que malgré l'existence des six syndicats, les problèmes des conducteurs restent entiers. Ils gravitent autour du traitement salarial, du non-respect de leur plan de carrière et des primes non consistantes (prime de responsabilité non existante, prime de risque et de non-accident à revoir à la hausse), mettre les conducteurs en catégorie THQ, plus la restauration, de même que les Conductors d’AIBD Express pour la restauration.

À cette situation qui ne peut plus perdurer, les conducteurs, dans leur grande majorité, ont décidé de prendre leurs responsabilités pour la résolution des problèmes liés à leur plan de carrière et de la régularité de leurs salaires qui constituent le tiers des dépenses essentielles de leurs familles. On ne nous implique pas non plus dans le management. À la place, on nous impose des politiciens qui ne savent même pas comment diriger une société de transport. Les deux choses essentielles de cette société, c'est les bus et les conducteurs", s'est désolé M. Sarr.

Selon qui, si leurs doléances ne sont pas satisfaites par la direction générale, ils vont prendre leurs responsabilités. En attendant, ils tendent la main au directeur. À défaut, ils ont leurs manières pour régler leurs problèmes. Que le DG les reçoit et non le DRH qui ne règle pas leurs problèmes. "Que le DG Sylla règle nos problèmes en tant qu'employeur, comme il le fait chez lui à Kédougou en tant que maire. Nous travailleurs n’allons pas le laisser régler les problèmes de Kédougou avec les biens de Dakar Dem Dikk", a tonné M. Sarr.