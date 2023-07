Les délégués des travailleurs de Dakar Dem Dikk se sont exprimés, hier, sur la situation que vit leur entreprise, depuis l’arrivée du directeur général Ousmane Sylla. Ils ont réclamé de nouveaux bus, fait part de leurs craintes face à l'arrivée du BRT, demandé des augmentations de salaire et le paiement des dettes sociales.

En cette période de grève des transporteurs de l'Association de financement du transport urbain (Aftu), Dakar Dem Dikk, avec le peu de bus dont elle dispose, est sur le terrain pour transporter des milliers d'usagers résidant à Dakar.

Face à la presse, hier, pour informer l'opinion de la situation que vit leur entreprise, les délégués de DDD se sont servis de ce prétexte pour rappeler à l'État du Sénégal d'accélérer le processus d'acquisition des 1 400 bus Iveco, afin d'apaiser la souffrance des Sénégalais sur le plan de la mobilité. ''Vu l'avancement des travaux du BRT avec la réception de leurs bus, alors qu'on ne connaît pas quand arriveront ses nouveaux bus, dans le cadre de la restructuration du transport en commun, Dakar Dem Dikk, avec ses lignes urbaines et interurbaines, doit jouer un rôle prépondérant'', a déclaré Siaka Massaly, délégué du personnel. ''BRT et TER ne suffiront pas et ne jouent pas le même rôle que Dakar Dem Dikk. Le besoin de mobilité dans les grandes villes et entre les grandes agglomérations est croissant d'année en année. Dakar Dem Dikk doit continuer sa mission en tant que leader dans le transport public'', a-t-il poursuivi.

Les travailleurs de DDD continuent d’ailleurs de manifester leur crainte avec l'arrivée du BRT. D'après eux, si les Sénégalais s'adaptent au BRT - dont le démarrage de l'exploitation est prévu dans le dernier trimestre de 2023 - comme ils l'ont fait avec le TER, 14, voire 15 lignes seront supprimées. ''Il y aura un impact considérable, alors qu’on n’a pas encore discuté des modalités de compensation'', renseigne M. Massaly.

En outre, ses camarades et lui se sont prononcés sur l'augmentation des salaires des agents de l'État. En effet, l'État du Sénégal a augmenté les salaires depuis janvier 2022, en ignorant les agents de l'entreprise publique de transport Dakar Dem Dikk. ''Si nous sommes restés aphones depuis l'avènement de monsieur Ousmane Sylla, directeur général, c'est grâce à notre capacité de résilience et notre volonté de l'accompagner et de garantir un climat social apaisé au sein de l'entreprise'', a soutenu Boubacar Fall, également délégué du personnel.

Les travailleurs de DDD demandent aussi le paiement de l'indemnité de logement. De plus, ils rappellent à la direction générale l'application des échelonnements et des évaluations (''niak ndiarignou''), permettant aux travailleurs un avancement dans leur catégorie qui serait au point mort, depuis plus de 10 ans.

''L'État du Sénégal doit aider la direction générale à payer ses dettes sociales qui se creusent de plus en plus et dont une bonne partie a été contractée par l'ancienne direction'', a indiqué M. Fall. Et d’ajoute : ‘’En ce sens, nous voulons dès maintenant nous inscrire sur cette démarche inclusive, participative et de solidarité pour des lendemains meilleurs pour Dakar Dem Dikk.''

Ainsi, il a annoncé que des demandes d'audience seront déposées à compter de ce jour, à la primature et dans les différents ministères. ''Nous, les délégués du personnel, soucieux de la pérennité de notre entreprise, souhaitons faire ces démarches avec la direction générale. Nous lançons un appel à tous les autres délégués du personnel soucieux de la pérennité de l'entreprise de venir se joindre à nous, dans un élan de prise de conscience des enjeux réels de Dem Dikk, le fleuron du transport public'', a indiqué Boubacar Fall.

Néanmoins, les délégués soutiennent le directeur général de la société. ''Depuis la passation de service, le directeur général Ousmane Sylla a fait beaucoup d'efforts et a un bilan de mi-parcours satisfaisant qui mérite d'être accompagné, malgré les dégâts lors des manifestations qui s'élèvent à deux milliards cinq cents millions de francs CFA '', a souligné M. Fall.

Sous le magistère du nouveau DG, il a cité les réalisations suivantes : quatre prestations familiales et 8 % de la dette pour chaque coopérative d'habitat payée ; la promotion de 23 receveurs reclassés en régulateurs et contrôleurs ; le reclassement de 112 techniciens ; la confirmation de 10 chefs de brigade ; la relance de la liaison du Nord, plus connue sous le nom de ‘’Fouta Ya Ngarta’’ (trafic suspendu pendant deux ans) ; la construction de deux forages dans les deux dépôts de Ouakam et de Thiaroye. Pour en finir avec les factures d'une quinzaine de millions, le processus de la signature de l'accord d'établissement est en cours, une première à Dakar Dem Dikk.