Le président Macky Sall a désormais une avenue qui porte son nom en plein Dakar. Pour la symbolique, cette artère part de la gare du TER à celle du BRT.

La désormais ex-avenue Louis Léon César Faidherbe a fait peau neuve pour accueillir un tout nouveau parrain, ce dimanche. En effet, le maire de la commune du Plateau a rebaptisé cette artère de Dakar qui va de la gare du TER à celle du BRT, au nom du président de la République Macky Sall. Le chef de l'État venu assister à cette cérémonie officielle n'a pas caché son "émotion" et sa "fierté" avec cet acte "symbolique" et "historique" du ministre Alioune Ndoye.

"Je remercie du fond du cœur le maire de la commune du Plateau ainsi que tous les conseillers municipaux qui m'honorent en ce jour avec cette avenue rebaptisée en mon nom. Je rends grâce aussi à toute la communauté léboue à travers ses dignitaires qui a bien accueilli cet acte posé par Monsieur le Ministre de l'Environnement et du Développement durable", s'est enthousiasmé le locataire du palais.

"Originaire du Fouta, poursuit-il, natif du Sine et célébré finalement à Dakar, c'est ça aussi le Sénégal, le Sénégal que nous aimons, le Sénégal du vivre-ensemble. Ce sont ces genres d'actes qui, au finish, constituent le ciment de la solidité de notre nation. C'est en ce sens que l'acte M. Ndoye est d'une symbolique remarquable".

Le chef de l'État a aussi profité du moment pour inviter ses concitoyens à la préservation des acquis en termes de biens publics. "Nous devons nous comporter en bâtisseurs et non en casseurs. Bâtir pour ce legs que nous devons laisser aux générations futures, car les hommes finissent toujours par partir, mais les œuvres, elles, demeurent. Nous devons continuer sur notre marche résolue vers l'émergence, vers un Sénégal de justice sociale et d'équité territoriale".

Si ce baptême a été rendu possible, laisse entendre le Grand Serigne de Dakar, c'est parce que les hauts responsables de la communauté léboue ont fait part de son accord. "En dehors de l'acte administratif qui pose cette renaissance, les dignitaires lébous réunis à Santhiaba ont tous béni ce changement de nom. Concernant l'action de rebaptiser cette avenue au nom du président Macky Sall, reconnaissons que c'est entièrement mérité, si on prend en considération le bilan plus qu'honorable du parrain durant tout son magistère. Ainsi, Aliou Ndoye a inscrit le chef de l'État au Panthéon du Sénégal, car dans notre pays, le Panthéon, c'est notre mémoire collective", a apprécié le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop.

"Le Pr Macky Sall mérite tous les honneurs"

Entre les discours des officiels, venaient, par intermittence, s'immiscer quelques airs d'’’assiko’’ ou autre tam-tam. Le vacarme suscité par les sifflets mettait un peu plus d'ambiance au milieu de tout ce protocole. C'est ainsi qu'à la suite du micro central, la foule venue aussi nombreuse, via ses cris de liesse et applaudissements, a annoncé la prise de parole de l'initiateur de ce baptême bis, à savoir le maire de Dakar-Plateau.

"En rebaptisant cette avenue, l'une des plus célèbres et fréquentées de Dakar, au nom du président de la République, c'est d'abord pour nous une manière de nous montrer reconnaissants. Reconnaissance pour tout ce que ce grand homme a fait pour notre commune en termes de réalisations et au-delà, pour tout le Sénégal. La symbolique de la jonction entre le TER et le BRT est tout sauf anodine. C'est pour marquer toute la pertinence de ces infrastructures qui permettent et permettront quotidiennement à des milliers de Sénégalais de se déplacer", soutient le maire de Dakar-Plateau.

"En outre, poursuit le ministre de l'Environnement, Abdoulaye Wade, Mamadou Dia, Abdou Diouf, pour ne citer qu'eux, le président Macky Sall a immortalisé tous ces illustres fils du Sénégal. Il était temps que lui aussi soit honoré. Et cette avenue sera sans doute le début d'une longue série d'hommages rendus. Le nouveau parrain de cette route mérite tous les honneurs et hommages".

Mamadou Diop