Dakar series

L’actrice et réalisatrice française d’origine sénégalaise et malienne Aïssa Maïga sera la marraine de la première édition du festival panafricain des séries ‘’Dakar Séries’’, prévue du 2 au 6 mai à Dakar, a appris l’APS lundi des organisateurs. ‘’L’actrice et réalisatrice franco-sénégalaise Aïssa Maïga a accepté d’être la marraine de la première édition de ‘Dakar Séries’. Elle sera dans la capitale sénégalaise tout au long de l’événement et y animera une masterclass’’, affirment-ils dans un communiqué.

Aïssa Maïga, née à Dakar, a joué dans de nombreux films, notamment ‘’Bamako’’, du Malien Abderrahmane Sissako, ‘’Il a déjà tes yeux’’, une comédie française de Lucien Jean-Baptiste. Elle a réalisé le documentaire ‘’Marcher sur l’eau’’, un film sur le réchauffement climatique dans le Sahel, qui a obtenu l’Etalon d’argent à l’édition 2021 du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Selon le communiqué, l’actrice française Ludivine Sagnier sera aussi à Dakar et va animer un atelier axé sur ‘’l’actorat au cœur de la création’’, en compagnie d’Issaka Sawadogo.

(Burkina Faso) et de Roger Salah (Sénégal). L'actrice et réalisatrice burkinabè Mouna Ndiaye est aussi attendue aux ''Dakar Séries'' pour partager ''sa belle et riche expérience'', selon les organisateurs. Les promoteurs de l'événement feront face à la presse mercredi prochain à 10 heures, à l'Institut français de Dakar, pour dévoiler le programme de cette première édition, notamment les séries retenues.

‘’Pour cette première édition, 27 séries ont été sélectionnées’’, annoncent-ils en conviant producteurs, acteurs et réalisateurs du continent à Dakar, pour un rendez-vous de l’industrie de la série. Le festival panafricain des séries ‘’Dakar Séries’’ se veut un lieu de ‘’promotion et de mise en valeur de la créativité africaine, de soutien de la professionnalisation du secteur et une plateforme unique pour les professionnels de l’audiovisuel’’, souligne Séraphine Angoula, qui fait partie des organisateurs.