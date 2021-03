REACTIONS… REACTIONS… REACTIONS…

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MACKY SALL

‘’Une figure marquante de sa génération’’

‘’J’ai appris avec beaucoup de peine la disparition de Thione Ballago Seck. Talentueux, libre et constant dans la création, il fut une figure marquante de sa génération. Je présente mes condoléances émues au nom de la Nation, à sa famille ainsi qu’au monde de la culture.’’

MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, ABDOULAYE DIOP

‘’Un artiste virtuose, chanteur et poète inspiré’’

‘’C’est le Seigneur qui donne et c’est le Seigneur qui reprend, Lui, le Souverain du souffle. Nous devons stoïquement accepter son décret divin. Mais lorsqu’avec une soudaineté imprévisible, il nous prive d’un être cher, d’un artiste virtuose, chanteur et poète inspiré de la dimension de Thione Seck, notre tristesse ne peut qu’être immense. Nous ne pouvons alors que nous incliner devant la volonté du Tout-Puissant et lui exprimer notre gratitude d’avoir permis à notre pays et à l’Afrique de connaitre la voix enchanteresse et envoûtante d’un artiste inspiré, compositeur, arrangeur et formateur, qui a su, tout au long de sa riche carrière, surfer entre tradition et modernité. Plus que le souvenir de son nom, l’histoire retiendra de lui le soin qu’il apportait toujours à la qualité de ses textes dont le sens et les mélodies sublimaient sa musique. Je voudrais saluer la mémoire d’un artiste au talent universellement révéré, à l’inspiration féconde et au style original dont la voix restera inextinguible.

En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du chef de l’Etat et de toute la communauté artistique, présenter mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à la nation sénégalaise tout entière.’’

YOUSSOU NDOUR, ARTISTE CHANTEUR

‘’Thione m’aimait beaucoup’’

‘’On a un réveil triste aujourd’hui. On a perdu un grand homme, qui s’est longtemps battu pour le Sénégal. Il a beaucoup travaillé pour le Sénégal, la culture et la musique. Que Dieu l’accueille au paradis. Il disait que ce monde est éphémère et le disait dans ses chansons. Ses textes sont riches et pleins d’enseignements. C’est une grande perte pour tous les Sénégalais. A cause de la musique, certains pensaient qu’on était en compétition. Mais à chaque fois qu’on était seul, il me disait combien il avait de l’estime pour moi, même si il n’était pas d’accord avec moi sur certaines choses. J’ai perdu aujourd’hui un homme que je portais dans mon cœur, quelqu’un que j’aimais beaucoup. On a perdu un grand artiste. Je présente mes condoléances à sa famille, à Wally.’’

BAABA MAAL, ARTISTE CHANTEUR

‘’Ce qui me liait à Thione Seck’’

‘’Ce qui me liait à Thione, tout le monde le sait. J’ai connu Thione quand j’ai quitté Saint-Louis pour venir m’installer à Dakar, à Pikine. Il habitait lui aussi Pikine. Il venait des fois passer la journée chez moi et j’allais aussi passer la journée chez lui. C’est Thione qui m’a fait découvrir la musique moderne sénégalaise. Avec Doudou Seck, on allait le rencontrer au Balafon et le voir jouer sur scène jusqu’à 5 h du matin et on rentrait après ensemble à Pikine.

On prenait notre petit-déjeuner ensemble avant que chacun rentre chez soi. Une amitié sincère me liait à Thione. On a fait un duo ensemble. Il est venu jusque chez moi, sur la route de Yenne, y a passé la journée et m’a parlé de ce projet de duo. Après ses déboires (avec la justice), il est resté longtemps dans son coin et je suis allé le voir pour lui dire qu’il lui fallait en sortir, afin que les Sénégalais sachent que tu es culturellement vivant. A l’occasion de l’anniversaire du Dande Lenol, il est venu me faire le plaisir de jouer. Ce jour-là, Wally nous a rejoints sur scène et Thione lui a dit : ‘Le jour où je ne serais plus là, sache que c’est Baba Maal qui est ton père.’

On a perdu aujourd’hui un parolier, un très grand et très bon musicien. Il chantait juste. C’est quelqu’un qui a compris très tôt que la musique devait servir à éduquer les gens.’’

DR MASSAMBA GUEYE, CONTEUR ET ACTEUR CULTUREL

‘’A Dieu, maître de la parole’’

‘’Je viens d’apprendre le décès de Thione Seck ce 14 mars 2021. Artiste, compositeur, auteur et interprète, leader du Raam Daam. Bilaay, àdduna bii jeex na ba noppi ! (Notre vie est trop éphémère). Alors, Thione ne finira pas son projet musical continental. Son répertoire est immense et il a chanté tous les thèmes sociaux, politiques, religieux et de la nature ! Maître incontesté dans l’art lyrique, virtuose à la voix exceptionnelle, Thione Seck a innové le fond et la forme de la musique sénégalaise, voire africaine.

Autant à l’aise dans la musique traditionnelle que moderne, Thione Seck a mis en orbite des ténors, artistes aujourd’hui incontournables, de Mapenda à Waly Seck, en passant par Assane Ndiaye, Ousmane Seck, entre autres. ‘Jën yu mag yi jeex nañu yaboy bee fi des te ku giiroo di nga fot’ (Les poissons nobles sont épuisés, il ne reste que les allaches et celui qui s’en empiffre aura leurs arêtes au travers de la gorge) chantait-il ! Quelle belle métaphore, éternelle et actuelle, en ce mars 2021 de tensions et d’invectives.

Quelle leçon de vie à ceux qui s’arc-boutent à des privilèges et des richesses, à ceux qui se salissent mutuellement la réputation à cause d’idéologies et d’ego surdimensionnés. Merci Thione mu Diagga d’avoir servi la culture avec autant de talent et d’engagement ! Mes condoléances à ta famille et à la Nation sénégalaise et à l’Afrique. Salut artiste ! Repose en paix doyen ‘Papa Thione’. Notre fils Waly Seck tient haut le flambeau ! Paix à ton âme.’’

KHALIFA SALL, TAXAWU SENEGAL

‘’J’ai perdu un ami de plus de 40 ans’’

‘’C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de notre compatriote Thione Seck, un frère et ami de plus de 40 ans, véritable monument la musique sénégalaise. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à son épouse Kiné, compagne de tous les jours, et à notre fils Wally B. Seck. Sa voix unique continuera longtemps de résonner partout au Sénégal.’’

EL HADJ HAMIDOU KASSE, CONSEILLER PR.

‘’Artiste héros d’une époque’’

‘’Thione Seck fait partie des artistes héros d’une époque. Libre, énergique, mélodique et diamétral, il a persisté dans la création, passant du traditionnel au moderne, bravant les écueils et l’incompréhension d’une société qui a peu cru à l’art comme mode vie et moyen de vivre. RIP.’’

Rassemblés par Serigne Moustapha Guèye (STAGIAIRE)