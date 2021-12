L’affaire opposant le Crédit mutuel du Sénégal (CMS) à Ndèye Ndella Nguirandou Diouf a été appelée, hier, à la barre de la Cour d’appel du tribunal de Dakar. Cette dernière a été condamnée à 5 ans ferme et à une amende de 100 mille francs CFA pour faux et usage de faux en écriture privée de banque, détournement de deniers publics portant sur le montant de 62 millions de francs CFA et de blanchiment de capitaux.

Après avoir passé 2 ans et 9 mois à la Maison d’arrêt et de correction pour femmes du Camp pénal, Ndèye Ndella Nguirandou Diouf a fait face aux juges de la Cour d’appel de Dakar. Reconnue coupable en première instance des délits de faux et usage de faux en écriture privée de banque, détournement de deniers publics portant sur le montant de 62 millions de francs CFA et de blanchiment de capitaux, elle espère une peine clémente en appel.

Responsable de guichet au Crédit mutuel du Sénégal (CMS), agence de Sahm, elle est tombée suite à un audit interne. Un gap de plus de 60 millions de francs CFA a été constaté par les auditeurs. Et pour les masquer, des bordereaux ont été manipulés et des retraits fictifs ont été notés.

Interrogée sur ces faits, Ndèye Ndella Nguirandou Diouf reconnaît les faits, mais conteste le montant évoqué. A l’en croire, le montant du préjudice s’élève à 42 millions de francs CFA.

Agent au CMS depuis 2007, elle soutient qu’un de ses amis camerounais est à l’origine de ses maux. D’après elle, celui-ci, qu’elle a connu via Facebook, lui avait proposé un produit pharmaceutique qu'on surnomme ‘’Concombre de mer’’. Mais, dit-elle, dès qu’elle a entendu ce monsieur au téléphone, elle répondait à ses exigences. ‘’A chaque fois qu’il me demandait de l’argent, je lui remettais. Il me soutirait diverses sommes d’argent prétextant que c’était pour l’emballage du produit que je n’ai jamais reçu. Je sais que j’ai été naïve. Durant 8 mois, à chaque fois qu’il me réclamait de l’argent, je lui envoyais’’, s’est-elle justifiée.

Selon les propos de la prévenue, d’abord, elle prenait de l’argent des comptes de ses enfants et de son frère, ensuite du coffre. Et pour masquer ses malversations, elle explique : ‘’Chaque jour, entre 8 h et 9 h, je manipulais les bordereaux pour masquer les écarts. Quand il y avait 100 millions de francs CFA dans mes caisses, je déclarais 50 millions. Ensuite, une fois dans mon bureau, j'annulais les opérations.’’ Pour justifier les envois qu’elle faisait, elle a versé dans le dossier ses reçus de transfert.

Toutefois, elle renseigne que sur les 42 millions de francs CFA détournés, elle a déjà remboursé la somme de 10 millions au Crédit mutuel. S’agissant du détournement de deniers publics, elle plaide non-coupable, tout en précisant que ce sont les fonds des sociétaires qui sont logés au CMS. En plus de ça, depuis 2001, le CMS n'a pas reçu de fonds publics.

La défense, partie appelante, a jugé sévère la première peine, d’autant plus que leur cliente n’a pas bénéficié des sommes détournées. Selon les avocats de la défense, la prévenue a été victime d’une arnaque. Ainsi, ils ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour elle, en infirmant la première peine.

A la suite de l’avocat général qui a requis la confirmation de la peine d’instance, le conseil de la partie civile a précisé que la prévenue n’a fait aucun remboursement et le montant du préjudice s’élève bel et bien à 62 millions de francs CFA. ‘’Elle a même sollicité une médiation pour proposer la vente de sa maison qui coûterait 60 millions de francs CFA. Nous demandons les 65 millions de francs CFA et la confirmation du jugement qui a été rendu en première instance’’, a plaidé l’avocat.

C’est le 20 décembre que le président de la Cour d’appel rendra sa décision.