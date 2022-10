L’Union européenne (UE) a un nouvel ambassadeur au Sénégal. Il s’appelle Jean-Marc Pisani. Il a remis, hier, ses lettres de créances au président de la République, Macky Sall.

Fonctionnaire au sein des institutions européennes, Jean-Marc Pisani est accrédité Ambassadeur de l'Union européenne (UE) auprès de la République du Sénégal. Il a remis, hier, ses lettres de créance au Président Macky Sall. De nationalité française et maltaise, Jean-Marc Pisani succède à Irène Mingasson, Ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République du Sénégal, de 2018 à 2022. Sa nomination s’inscrit dans le cadre d’un partenariat renouvelé entre l’UE et le Sénégal. Un partenariat ambitieux, dit-on, basé sur la confiance, le respect mutuel et résolument tourné vers l’avenir au profit de la population en particulier la jeunesse sénégalaise.

Afin d’accélérer et faciliter l’accès aux opportunités économiques et sociales pour les jeunes Sénégalais, acteurs actifs de l’émergence de leur pays, l’UE inscrit ses actions dans la stratégie « Global Gateway », dont la majeure partie de l’investissement est destinée à soutenir les échanges intra africains. Ainsi, l'objectif partagé de l’UE et du Sénégal est de stimuler les investissements publics et privés dans les domaines du numérique, de l’énergie et de l’agriculture, et de renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche, assure-t-on dans le communiqué parvenu à notre rédaction.

Ainsi, M. Pisani, renseigne la note, a travaillé pendant plus de dix ans à la Commission européenne sur les grandes politiques de l’UE (marché intérieur, recherche, industries agro-alimentaire et pharmaceutique/biotechnologie, commerce, énergie et climat). Il est ensuite devenu chef d’unité adjoint pour les relations multilatérales, couvrant les Nations Unies, le Conseil de l’Europe et l’organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). À partir de 2010, il s’est spécialisé, au Service européen d’Action extérieure, dans les pays en transition politique et économique et dans la politique extérieure de sécurité et de défense commune européenne.

De même, en 2012, en charge de la division pour la réponse aux crises, Jean-Marc Pisani avait travaillé pendant quatre ans sur les printemps arabes, les conflits au Sahel et la crise des réfugiés syriens. Ensuite, entre 2016 et 2020, Jean-Marc Pisani a dirigé la division responsable de la conduite des opérations civiles de l’UE en Europe, au Moyen-Orient, et en Afrique.

A partir de 2020, il est devenu chef de division au département Afrique, en charge de la Corne de l’Afrique et de l’Afrique de l’Est. Juriste de formation, il est également diplômé de l’Institut d’Etudes politiques de Paris.

Fatima Zahra Diallo (stagiaire)