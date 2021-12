La Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der) semble se fonder sur le principe de la parité dans la distribution des financements qu’elle octroie aux citoyens. A Joal, lors de l'inauguration du point Nano-crédit de la Der/FJ, Amadou Sarr indique qu’une bonne partie des financements est accordée aux femmes.

Le ministre délégué général à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Amadou Sarr, a indiqué, ce week-end, que les financements distribués par son institution profitent plus aux femmes et aux jeunes. Lors de la cérémonie d’inauguration du point Nano-crédit du quai de pêche de Joal-Fadiouth, le ministre délégué général à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a partagé le montant de l’enveloppe allouée aux femmes. La région de Thiès bénéficie de plus de 5 milliards 300 millions de francs CFA au cours de ses trois dernières années avec les services et la pêche en tête.

Toutefois, ‘’nous allons reconcentrer nos priorités, nos ressources auprès des femmes qui ont eu à bénéficier de 75 % des financements de la Der depuis sa création. La Der est faite pour vous les femmes et les jeunes’’, a rappelé Papa Amadou Sarr. Dans le même cadre, il invite cette frange de la population sénégalaise à s’approprier l’esprit de la Der pour la survie de l’institution. ‘’Il faut vous approprier la Der ; il faut travailler à la sécuriser, à la pérenniser en prenant les crédits, en les remboursant, en permettant qu’au lieu de 70 milliards de crédits déjà octroyés, que nous ayons à 500 milliards de crédits. Nous pouvons le faire et nous voulons le faire avec vous’’, a soutenu M. Sarr. D’après lui, ‘’la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/FJ) a investi plus de 68,7 milliards de francs CFA pour financer 3 096 entreprises et à former 3 732 bénéficiaires sur l’ensemble du territoire’’.

Pour rappel, le Nano-crédit est institué pour permettre aux femmes sénégalaises, aux mareyeuses, aux femmes transformatrices, aux vendeuses de poissons, de mil, d‘arachides ou tout autre produit naturel, d’avoir la possibilité d’emprunter des montants allant de 50 000 à 300 000 F CFA. Dans cette perspective, Amadou Sarr annonce une hausse de ce montant jusqu’à 500 000 F CFA pour une maturité de six mois. Papa Amadou Sarr s’est réjoui des résultats du Nano-crédit depuis son lancement en juin 2020, au marché central aux poissons de Pikine, avec un montant initial de 25 millions de francs CFA.

De façon globale, estime-t-il, ‘’la Der/FJ s’est approprié ce produit et nous sommes en train de sillonner le pays. Nous sommes à plus de 60 points ouverts. Plus de 130 542 crédits ont été octroyés à 3 070 unités économiques familiales, touchant 552 communes. Plus d’un an après le lancement de ce produit, le Nano-crédit, c’est 30 155 bénéficiaires, 3 milliards 434 millions 645 mille francs CFA de volumes de crédits octroyés’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)