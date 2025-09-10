Publié le 30 Sep 2025 - 09:58

Des proches de Madiambal envoyés en prison 

 

Le juge d'instruction du 1er cabinet près le Pool judiciaire financier a inculpé puis placé sous mandat de dépôt l'épouse de Madiambal Diagne, ses deux enfants et son marabout. Ce dernier a été appréhendé à Thiès par la Division des investigations criminelles (Dic).

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé. Dans ce dossier toujours, l'épouse du journaliste est désignée comme gérante de l'une des sociétés

social
