Après avoir pris la décision d’abroger le décret convoquant le corps électoral pour reporter l’élection présidentielle à décembre, le président de la République a présidé, hier, le premier Conseil des ministres après l’événement. Il a insisté sur sa volonté de tenir un dialogue national avec les acteurs politiques du pays.

Macky Sall tient à son dialogue national avec l’ensemble des acteurs politiques du Sénégal. Il a réitéré, hier en Conseil des ministres, sa volonté d’aller jusqu’au bout de ce plan appuyé par le projet de loi voté par l’Assemblée nationale pour acter le report de l’élection présidentielle fixé désormais au 15 décembre 2024.

En effet, selon le communiqué du Conseil des ministres paru tardivement hier, « le président de la République a particulièrement réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la Nation, en vue de renforcer, d’une part, notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et inclusif et, d’autre part, la crédibilité de nos institutions’’.

Selon la même source, Macky Sall ne veut même pas perdre du temps à la réalisation de ce projet qui a déjà surpris plus d’un Sénégalais.

Pour y parvenir, fait savoir la note, ‘’le chef de l’État a décidé d’engager les voies et moyens de mettre en œuvre un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation. Plus clairement, le président Sall ‘’a demandé au gouvernement, notamment au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle’’.

Doit-on s’attendre à la libération prochaine des prisonniers politiques ? L’avenir proche le dira. En tout cas, selon la note, Macky Sall a insisté sur l’impérieuse nécessité de consolider la solidarité gouvernementale et de veiller au bon fonctionnement des administrations, de poursuivre la mise en œuvre optimale des politiques publiques et d’améliorer les postures républicaines à toute épreuve.

Macky renouvelle sa confiance à Amadou Ba

Dans la foulée, informe le communiqué, ‘’le chef de l’État a renouvelé sa confiance au Premier ministre Amadou Ba et à tous les ministres, et demander au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour l’organisation dans les meilleures conditions du scrutin présidentiel à la nouvelle date fixée (NDLR : le 15 décembre 2024)’’.

Cette annonce intervient alors que beaucoup d’informations ont fait cas d’une possible démission du PM. D’autres ont même parlé d’un limogeage.

Toujours est-il que, selon toujours le communiqué, le Premier ministre, dans sa communication, ‘’a tout d’abord réitéré sa loyauté au président de la République et marqué son soutien à sa décision du 3 février 2024 suite à son message à la Nation. Il a également remercié le chef de l’État pour la confiance renouvelée à son endroit ainsi qu’au gouvernement en demandant aux ministres de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne organisation du dialogue national et la parfaite conduite du processus électoral’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (MBOUR)