La 31e Session plénière du Haut conseil du dialogue social s’est tenue cette semaine à la Somone. L’occasion a été saisie par la présidente Innocence Ntap Ndiaye pour renseigner sur l’orientation stratégique de son institution. Selon elle, le HCDS va se procurer un nouveau cadre d’intervention stratégique.

C’est dans le cadre de l’exécution du Plan national de renforcement du dialogue social (PNRDS) qui s’étale de 2021 à 2024, que le HCDS tient sa 31e Assemblée plénière qui est structurée sur plusieurs axes, à en croire la présidente innocence Ntap. Cependant, la présidente du HCDS explique l’importance de cette assemblée dont l’issue sera de doter son institution d’un cadre novateur sur le plan stratégique.

‘’Cette assemblée plénière qui nous réunit présentement sera l’occasion de doter notre institution d’un nouveau cadre d’intervention stratégique en phase avec le Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré du Plan Sénégal émergent, en attendant le Pap III en cours d’élaboration. Ledit plan devra intégrer la nouvelle orientation budget programme’’, a révélé Innocence Ntap Ndiaye. Elle estime que plusieurs axes du Plan national de renforcement du dialogue social (PNRDS), document de promotion du dialogue social, devront être pris en considération.

‘’Il en est de même pour la reconduction de certaines activités programmées et non exécutées, de la Stratégie nationale intégrée de formalisation de l’économie informelle et de son Plan d’action opérationnel 2022-2026, la mise en place de comités de dialogue social dans les secteurs conflictogènes, le renforcement des capacités des partenaires sociaux, la poursuite de la rénovation des cadres conventionnels, le déroulement du plaidoyer pour un financement durable de la protection sociale, l’intégration des résultats de l’autoévaluation du HCDS, la réalisation d’enquêtes et de sondages sur les problématiques majeures du monde du travail, entre autres activités’’, indique la présidente.

Dans cette dynamique, Mme Ntap Ndiaye indique que ‘’le travail de planification stratégique et opérationnelle s’inscrit dans une vision globale. En effet, le processus continu des avancées démocratiques auquel n’échappe aucun pays, à travers le monde, induit inéluctablement une recrudescence des attentes des populations en matière de progrès social’’.

Sous ce rapport, précise-t-elle, ‘’face à l’insuffisance des ressources pour prendre en charge de manière intégrale cette aspiration à un mieux-être des populations, l’efficacité de la dépense publique constitue un objectif commun à tous les États’’. Et l’État du Sénégal ne s’est pas soustrait à cette ambition salutaire pouvant se traduire à trois niveaux pour le bénéfice : d’une part, des citoyens et des collectivités en termes d’amélioration des performances de l’action publique sur les plans économique, social, environnemental, culturel et sanitaire. D’autre part, des usagers avec un accroissement de la qualité des services qui leur sont rendus, mais aussi des contribuables par une meilleure gestion liée à la rationalisation des moyens utilisés’’, assure Innocence Ntap Ndiaye.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)