DIALOGUER, VOUS DITES…

Au-delà d’être un verbe français du premier groupe, Dialoguer est, plus qu’une constante, un des leviers essentiels qui soutiennent, confortent et consolident notre devoir de paisible coexistence. C’est dire et même avouer que Dialoguer, plus qu’une marque de fabrique sénégalaise, est un impératif et des chemins des plus sûrs et des meilleurs pour réapprendre à nous aimer ! Malgré nos différences et divergences ! Et surtout à cause sinon grâce à elles ! Si, donc, le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, fait du Dialogue un point d’ordre de jour crucial du calendrier républicain, mais, aussi, une obligation de sereine gouvernance et y convie la Nation intégrale c’est, avant tout, pour une double raison : nous rappeler qui nous sommes, ce qui nous attend de vital et - abjurant toutes visions de faction, de classe, voire de caste ou coterie - nous inviter au discernement et en la nécessité d’appropriation des concepts de Patriotisme et de Souveraineté tout autant du Référentiel « Sénégal 2050 » ! Par chacune et chacun de nous : socialistes ou libéraux, cocos ou dits apolitiques et/ou membres de toutes les sociétés dites civiles !Au Sénégal aussi bien en les ailleurs ! Dialoguer ? Eh oui ! Et comme si c’était une idée neuve et pas qu’un précepte, pas qu’un principe, de coexistence en bonne intelligence seulement remise au goût des jours ! Dialoguer! Eh oui ! Ne serait-ce que pour faire recouvrer à la palabre et à l’arbre et leur âme et toutes leurs syllabes d’accueil et, les re-suscitant, prouver au monde que nous n’avons pas attendu Habermas pour être des êtres doués ou adeptes du consensus ! Dialoguer ! À fin que l’expression « Président de tous les sénégalais », depuis six décennies et des poussières, à tort et à travers, déclamée par quatre Suprêmes Magistrats, sorte du lot des stériles utopies et leurres régaliens, pour se muer en autant de réalités habitables ! Enfin …

Cela est de l’ordre des possibles et les bons agents publicitaires, tout comme les communicateurs de talent, ne me contrediront point qui savent que « c’est quand tout marche qu’il importe de persister à promouvoir les produits ». Monsieur Ousmane SONKO, pour sûr, pense comme moi, lui qui a charge de stabiliser un monde ( le Sénégal) et les familles de tous ordres et natures qui le peuplent et le meublent. Et avec les failles et les faiblesses, les entendus, les sous-entendus et autant de malentendus qui nous rendent si complexes, si compliqués,mais à destins liés ! Pour le meilleur et le pire plus encore ! Et, ainsi, participer au Dialogue, ce doit être plus qu’un conseil : une injonction et un réflexe patriotiques ! (…..)

Elie Charles Moreau