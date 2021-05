Dieynaba Gueye Diewo

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a rendu hommage à la conteuse Dieynaba Guèye, plus connue sous le nom de Diewo, à la suite de son rappel à Dieu. ‘’Cette femme de culture a joué un rôle remarquable dans la promotion et la reconnaissance des lettres sénégalaises. Auteur fécond, elle a publié des ouvrages singulièrement pour les enfants qu’elle chérissait d’un cœur ample et ouvert. Poétesse délicate, Diewo était surtout une artiste du conte.

Elle a parcouru le Sénégal et l’Afrique avec, en bandoulière, son talent d’actrice et sa voix sonore et berçante, pour dire des contes ou, plutôt, pour jouer des contes. Elle était, en effet, princesse de la scène devant enfants et adultes ‘saisis’ par sa parole et son geste. Son sourire permanent et avenant, sous un regard voilé de pudeur et de ‘kersa’, faisait d’elle une amie attentionnée de tout son monde, de tout le monde’’, témoigne le ministre dans une note reçue hier à ‘’EnQuête’’.

...Pour le ministre Abdoulaye Diop, Diewo savait ‘’atteindre’’ son public de lecteurs, d’auditeurs ou de spectateurs, en usant avec une ‘’égale aisance’’ des langues nationales et du français. ‘’C’est à la satisfaction de tous que son immense mérite avait été couronné du Prix Birago Diop du conte décerné par l’Association des écrivains du Sénégal. Elle appartenait au Sénégal tout entier, voire à l’Afrique. De son Kolda natal, elle a su conquérir les cœurs à Kaolack, à Saint-Louis et, bien entendu, à Dakar où le destin lui a bâti, dans la terre de Yoff, sa dernière demeure.

Militante active des lettres, Diewo avait participé à créer le Cercle des écrivains de Kolda dont elle était la très dynamique présidente. A sa famille et à ses proches, aux écrivains et conteurs de Kolda, du Sénégal et de l’Afrique, à ses éditeurs et à la communauté culturelle, je présente mes sincères condoléances et je prie, en union avec tous, pour que Dieu l’accueille en son paradis. Amine’’, dit le ministre de la Culture.