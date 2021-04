La situation qui prévaut dans le village de Diohine est tendue. Un différend opposant les chrétiens de la localité à Serigne Bara Sène, fils de Serigne Cheikh Ndiguël, met la localité et les paroissiens en émoi.

‘’Merci de porter en prière le village de Diohine où la communauté catholique, l'église ainsi que les prêtres sont menacés par un marabout et ses talibés qui sont venus s'implanter là-bas dans le but d'islamiser tous les habitants. Ils menacent de détruire l'église et les prêtres. Ils les insultent et les provoquent sans répit. Ils ont semé la zizanie dans tout le village et les gens ont perdu leur quiétude. Il jure que s'il en finit avec eux, la paroisse sera un lieu où viendront seulement les ânes et les oiseaux. Actuellement, tous les jeunes catholiques et musulmans, ainsi que les autres confessions, se sont donné rendez-vous là-bas pour se battre et le faire sortir du village. Diohine est un village où la religion n'a jamais été source de conflits’’.

Ce message, posté hier par des internautes demandant des prières pour le village de Diohine, est devenu viral, en quelques instants.

Ce que l’on prenait pour une plaisanterie de très mauvais goût, s’est révélé vrai. Ainsi, à cause de la gravité de la situation qui inquiète les villageois, renseignent des sources, le sous-préfet du département s’y est rendu, lundi, pour apaiser les populations. Il a d’ailleurs rencontré les notables du village. Des convocations ont été servies par la gendarmerie.

Nos sources soutiennent que l’affaire s’est passée au quartier Maronème. ‘’Les gens sont sortis et les dignitaires sont là, attendant ceux qui sont allés à Fatick répondre à leur convocation et qui ne sont pas encore de retour. Une réunion est prévue. Tout le monde est concerné. Actuellement, on veut les faire sortir du village’’, informe-t-on. D’ailleurs, soulignent nos sources, les fidèles de ce marabout ont pris un jeune devant l'église, à cause de la croix qu'il portait. ‘’Ils lui ont demandé d’enlever la croix ; il a refusé. On lui ordonne de l’enlever ou ils le tuent. Ce dernier répond : ‘Puisque Christ a été tué sur la croix, je suis prêt à mourir pour lui. En lui mon espoir, autant mourir, si c’est cela.’ C’est ainsi que les gens ont accouru pour les séparer. Ils lui ont arraché la croix, avant de le menacer, en disant qu'ils ne toléreront plus cela’’, explique notre source. Avant d’ajouter que ceci est une première à Diohine. ‘’Ceux qui sont nés à Diohine n'ont jamais rien vu de tel et tout le monde peut en témoigner’’.

Le marabout en question s’appelle Bara, fils de Serigne Cheikh Ndiguël Sène.

Abbé Paul Macodou Sène, Curé et doyen de la zone, a rassuré, avec le curé de la paroisse, Abbé Alphonse Katim Faye, que les autorités compétentes en la matière ont été saisies et que ces dernières ont pris les devants pour gérer les tensions. Selon une autorité de l’église, ‘’une rencontre avec ces mêmes autorités et instances de la paroisse est prévue, dès le retour du curé de la paroisse qui est en ce moment à Dakar, pour régler ce problème une fois pour toutes. Moi-même, j’ai eu au téléphone le père de ce marabout qui est l’acteur principal de ces troubles, pour avoir de la lumière sur l’affaire. Son père Cheikh Ndiguël Sène est basé dans le secteur de Niakhar. C’est un homme pacifique et très ouvert. Il respecte beaucoup les catholiques’’. Notre source de poursuivre : ‘’Il m’a dit : ‘Je parlerai à mon fils et tout va se régler. Je demande pardon et je regrette que cela arrive par mon fils qui est basé à Poultok Diohine. Abbé, vous comprendrez que le fait qu’il soit loin de moi a joué.’

En tout cas, les prêtres de la zone disent devoir se référer d’abord à l’archevêché, avant de se prononcer publiquement. Qu’ils devraient avoir plus d’informations aujourd’hui.

Serigne Bara Sène conteste et précise

Interpellé par nos confères de Sud FM, Serigne Bara Sène soutient avoir été surpris d’apprendre que dans des groupes, ont fait état d’un différend entre lui, fils de Serigne Cheikh Ndiguël Sène, et les habitants de Diohine. A l’en croire, son objectif n’est pas de convertir qui que ce soit par la force. ‘’Personne ne peut sortir une telle preuve. Ni en image ni en audio, encore moins en vidéo. Je n’ai jamais demandé aux chrétiens de céder les paroisses aux charognes et aux ânes’’, précise Serigne Bara Sène. Quid du conflit ? Il souligne que ce serait hypertrophier que de dire que c’est avec Diohine. A son avis, cela ne concerne qu’un seul quartier. ‘’A chaque fois que mon cortège passe par Maronème, un homme ivre sort et nous jette des prières. Pire, le quartier s’est réuni et a décidé que le cortège ne passera plus dans le quartier. Le dimanche, ils ont barré la route, ont caillassé des véhicules de mon cortège et ont brûlé un hangar de ma maison. J’ai aussi demandé à mes talibés, visiblement plus nombreux, de ne pas riposter. C’est par la suite que j’ai saisi la gendarmerie, mais mon père m’a instruit de pardonner. Parce que le prophète Mouhamed est meilleur que nous tous et a subi pire. Pourtant, à chaque fois, il pardonnait’’, explique Serigne Bara.

Le lendemain, fait-il savoir, le sous-préfet est venu et tout a été remis en ordre. ‘’On s’est expliqué et on s’est pardonné les uns les autres. Ce mercredi matin, un pasteur est venu me voir. On a discuté et on a même échangé des numéros’’. S’agissant des images circulant sur les réseaux sociaux montrant ces fidèles en contact avec la population, Serigne Bara botte en touche. Selon lui, il se rendait dans ses champs. Comme la population a beaucoup d’estime pour lui, il a décidé de descendre de sa voiture pour échanger avec eux. Certains fidèles ont même suivi le cortège. ‘’On a échangé cordialement. Sur le chemin, on m’a informé que des jeunes ivres m’attendaient sur le chemin avec des pierres. Puisque les champs sont trop éloignés de la ville, j’ai rebroussé chemin pour éviter une bagarre’’, confie-t-il.

Il dit être dans la localité pour les Daara de son père et n’a aucun problème avec les habitants. Même les chrétiens sont des amis. D’ailleurs, précise le marabout, l’ancien maire de Diarekh, Paul Faye, est passé le voir, dimanche passé, et lui a offert des cadeaux. ‘’Il y a certes des problèmes, mais c’est faux de raconter que Serigne Bara compte détruire les paroisses et menace les chrétiens de la localité. Avoir une telle pensée devrait être synonyme de repentir’’, dit-il. A son avis, les chrétiens et les musulmans ont beaucoup de choses en commun. D’ailleurs, précise-t-il, son père a des enfants qui portent le nom du Prophète Insa. ‘’Le maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, est venu rendre visite à mon père, lui aussi avec beaucoup de cadeaux. Les chrétiens nous font des faveurs que nous leurs rendons, et vice-versa. Alors, comment on peut penser que je puisse détruire une paroisse, tout en sachant que j’ai l’obligation de respecter la croyance des autres ?’’.

VIVIANE DIATTA