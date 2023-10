L'ancien ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion a tenu, ce samedi, une rencontre politique. L'objectif de cette rencontre, selon Dame Diop, était d'affirmer sa position de leader du parti dans la localité et de mobiliser les troupes pour la collecte de parrainages en faveur du candidat de la coalition Amadou Ba. "Je peux dire qu’ici à Diourbel, je suis l’un des pères fondateurs, sinon le père fondateur de ce parti. Je suis le fondateur de la coalition BBY dans le département de Diourbel.

Ce parti, cette coalition, c’est ma maison. Et notre seul leader c’est le président Macky Sall qui nous a désigné le Premier ministre Amadou Ba. Il faut que cela soit clair aux yeux de tous les militants. Notre seul et unique candidat pour les élections du 25 février 2024 demeure et reste celui que le président Macky Sall a choisi, à savoir le Premier ministre Amadou Ba", a confié le coordinateur de l'APR dans cette partie du Baol. Avant d’ajouter : ‘’Notre seul souci et notre seule volonté dans le département de Diourbel, c’est de se mobiliser comme un seul homme et faire gagner la coalition au soir du 25 février 2024.

Nous faisons maintenant focus sur les parrainages et la semaine à venir nous allons encore collecter en dehors des 10 000 parrainages que nous avons remis ce matin au nom des maires au délégué régional Pape Diouf. Nous allons donc continuer les parrainages et cap sur 2024 pour qu’au soir du 25 février, la victoire de notre candidat Amadou Ba parte du département de Diourbel."