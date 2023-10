MAME MBAYE NIANG, SUR LE RECOURS DE SONKO A LA CEDEAO ‘’Ils vont perdre leur temps’ D’ailleurs, l’avocat d’Amadou Ba renseigne que c’est son client qui devait se rendre à Abuja (Nigeria) déposer le dossier physique dans la procédure opposant Ousmane Sonko et le parti Pastef contre l’État du Sénégal. Cette audience est programmée pour demain mardi 31 octobre 2023. Une autre raison qui pousse Me Ly à demander la libération ‘’immédiate’’ du membre du cabinet de Sonko. Il y a un mois, les avocats du maire de Ziguinchor ont déposé trois requêtes auprès de la Cour de justice de la CEDEAO réclamant la condamnation de l’État du Sénégal. Les conseils demandent la suspension de la dissolution du Pastef, le rétablissement des droits politiques du parti et de ceux de son candidat Ousmane Sonko en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Pour non-respect des droits des détenus politiques, dans le cas des affaires Karim Wade et Khalifa Sall, il est déjà arrivé que le Sénégal soit condamné par la Cour de justice de la CEDEAO sans que les décisions soient exécutées. En se fiant aux déclarations du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, l’on s’achemine vers cette possibilité. Interrogé sur le recours déposé par Sonko au niveau de la CEDEAO, le ministre assure que les avocats ‘’vont perdre leur temps, parce qu’ils ont recopié les mêmes documents déposés par Karim Wade. Donc, cela va produire les mêmes effets’’.