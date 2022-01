Parmi les nombreux sujets qu’il a évoqués dans son adresse à la Nation, ce 31 décembre 2021, le président de la République a insisté sur la nécessité d’apaiser les tensions, en perspective des élections locales de ce début d’année.

S’il y a des événements en 2021 que le président de la République ne souhaite pas voir accompagner le Sénégal en 2022, la violence et les tensions sociopolitiques en font partie. Dans son message de Nouvel An adressé à la Nation, Macky Sall s’est mué en sage. Préférant prévenir que guérir. Conseiller plutôt que menacer. A son ‘’Ce qui s’est passé en mars dernier ne se reproduira pas’’, le chef de l’Etat a substitué le rappel d’une tradition démocratique sénégalaise, en perspective des élections départementales et municipales du 23 janvier. Occasion de rappeler à la classe politique que ‘’pour l’histoire et le destin qui nous unissent, nous sommes tenus de préserver la paix, la sécurité, l’unité et la stabilité de notre pays. Ce sont là les fondements de la Nation sénégalaise ; le socle sur lequel repose notre vivre-ensemble dans la fraternité et la cohésion sociale’’.

2022, c’est aussi l’année des élections législatives en juin. Des échéances (avec les Locales) vers lesquelles une vive tension accompagne les acteurs. Alors que le processus électoral est entaché de beaucoup de polémiques et de recours à la justice, le chef de l’Etat s’est prononcé pour la première fois sur la question ; pour apaiser les tensions. ‘’En démocratie, recadre Macky Sall, une élection ne doit pas être source de violence, mais un éloge à la paix et un hymne à la liberté. Une élection, c’est l’occasion pour les citoyens, seuls dépositaires de la légitimité populaire, de choisir ceux et celles qui assumeront pour un temps la charge des affaires publiques, en veillant sur le bien commun’’. Une manière d’espérer aller ‘’aux élections dans le calme et la sérénité’’, et de continuer à ‘’vivre ensemble’’ dans ce ‘’qui fait la force et la cohésion de la nation sénégalaise’’.

‘’Nous voulons être dignes de nos anciens’’

Le président de la République promet de consacrer toutes ses forces ‘’pour que vive le Sénégal, dans la paix, la stabilité et la prospérité’’. Ce qui sera une manière de préserver l’héritage d’une nation ‘’qui nous rassemble sous son aile protectrice’’ que les ‘’générations antérieures nous ont laissé’’. Et ‘’Si nous voulons être dignes de nos anciens, notre responsabilité, ce qui fera notre mérite et notre honneur, c’est d’entretenir ce patrimoine commun et de l’offrir en viatique à nos enfants afin que, de génération en génération, cette nation reste toujours debout, plus unie et plus forte’’, assure-t-il.

La menace Omicron

Une chose accompagnera, outre la volonté du chef de l’Etat, le Sénégal en 2022 : c’est le variant Omicron. Le relâchement noté avec la période des fêtes de fin d’année s’accompagne d’une reprise de la hausse des cas de contamination. Moins létal que le Delta, ce variant est beaucoup plus contagieux. Il pourrait même constituer une menace pour la tenue des élections prévues dans une vingtaine de jours, si la courbe des contaminations continue de croître aussi dangereusement. Ce dimanche, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont recensé 334 nouvelles contaminations à la Covid-19 sur un échantillon de 2 462 personnes testées, soit un taux de 13,56 %.

Pour éviter d’en arriver-là, pour un scrutin déjà reporté trois fois depuis 2019, Macky Sall a appelé les Sénégalais ‘’au respect des règles sanitaires, au port du masque et à la vaccination, surtout que le vaccin est disponible, avec plus de 5 millions de doses reçues à ce jour’’. Le président de la République s’est également réjoui de la réponse apportée par un système de santé ‘’résilient’’, accompagné par ‘’d’importants investissements consentis par l’Etat.’’

L’expertise nationale permet d’apporter une meilleure riposte à la pandémie (installation d’unités de test PCR dans les 14 régions ; développement de kits de test rapide par l’Institut Pasteur de Dakar), au moment où, insiste le chef de l’Etat, ‘’nous avons considérablement élargi notre carte sanitaire et relevé le niveau de notre plateau médical’’. Dans le concret, cela se traduit par la construction de cinq hôpitaux ; la mise aux normes de neuf services de réanimation et 12 services d’accueil des urgences ; l’acquisition de nouveaux équipements ; le lancement des chantiers du Centre national d’oncologie et de la Polyclinique moderne de l’hôpital Principal de Dakar. Sans oublier le recrutement de 500 médecins et 1 000 personnels paramédicaux, en plus de la contractualisation de 45 médecins, 400 infirmiers et 400 sages-femmes.

CAN 2022

L’autre événement phare du début d’année, à côté des élections départementales et municipales, est la Coupe d’Afrique des nations de football. Ainsi, le président de la République a envoyé ses encouragements à ‘’nos chers Lions du football’’ tout en leur souhaitant ‘’bonne chance’’. A côté de sa participation à la Can, le Sénégal va bientôt se doter d’un stade de football aux normes internationales. L’infrastructure sera réceptionnée le 22 février prochain. Un complexe moderne de 50 000 places dédié à la jeunesse, éclairé au solaire, est doté de commodités répondant aux meilleurs standards en la matière, y compris deux terrains d'entraînement, dont un de 2 000 places, avec une piste d’athlétisme aux normes internationales.

Le discours de Nouvel An a aussi été l’occasion, pour le chef de l’Etat, de réaffirmer toute l’importance qu’il accorde à la poursuite des initiatives et des programmes d’autonomisation et de protection des femmes par la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. En améliorant la condition féminine, estime Macky Sall, ‘’nous aidons à transformer positivement notre société. Parce que les femmes sont grand-mères, mères, épouses, sœurs, filles et nièces ; toute violence contre une femme est une blessure faite aux valeurs qui soutiennent l’harmonie de la famille et de la communauté’’.

Lamine Diouf