Partie, mercredi dernier, à l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar où elle étudie depuis deux ans, Aicha Ly n’a plus donné signe de vie. Sa maman redoute un kidnapping, même si une fugue n’est pas à exclure.

À Pikine Icotaf, une localité de la commune de Pikine-Ouest, la disparition mystérieuse d’une jeune étudiante inquiète tout le monde. Aicha Ly, pensionnaire de l’Ecole supérieure polytechnique (ESP) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, est introuvable depuis mercredi. Selon sa mère, elle avait cours ce jour-là à 8 h. Elle a quitté la maison vers les coups de 6 h 45 et devait descendre à 16 h. Vers 15 h, elles se sont parlées au téléphone. Mais depuis lors, aucune nouvelle.

La dame Awa Sow indique que, dans un premier temps, elle pensait que sa fille, âgée de 19 ans, était bloquée dans les embouteillages que connait Dakar, les veilles de fêtes. Mais son inquiétude est allée crescendo, lorsque ses nombreux appels n’ont pas reçu de réponse. Cette inquiétude a gagné toute la famille. La maman dit s’être même rendue à l’école de sa fille, par la suite. Elle est rentrée bredouille. Elle a, alors, appelé les amis de son enfant qui se sont montrés très surpris de la nouvelle de sa disparition.

Déterminée à retrouver leur fille, la famille Ly est allée voir la police de Pikine, la Brigade de recherches (BR) de la gendarmerie de Faidherbe et la Division des investigations criminelles (Dic).

Mais depuis lors, elle n’a aucune nouvelle, malgré la saisine de ces trois entités spécialisées dans la résolution de ce genre de cas.

Mademoiselle Ly est dépeinte par sa maman comme une fille calme et sans histoire. ‘’Je n’ai pas de bisbilles avec elle. Ma fille est casanière. Elle n’est pas de problème avec personne. Je veux retrouver ma fille avec qui je parlais le jour de sa disparition vers les coups de 15 h 30. Depuis lors, nous n’avons plus aucune nouvelle d’elle. Je ne sais pas s’il s’agit d’une fugue ou d’un kidnapping. On n’en sait rien du tout. Tout ce que nous voulons, c’est retrouver notre fille. Elle n’a de problème avec personne dans la famille. Nous tous sommes inquiets. Quand on appelle à son téléphone, cela ne passe pas’’, confie la maman. Elle redoute un kidnapping de sa fille. Elle est d’avis que seul un monstre pourrait faire cela.

‘’Au-delà de sa famille, poursuit Awa Sow, tous les voisins sont inquiets. Ils passent toute la journée chez nous. Ils prient pour qu’elle soit retrouvée saine et sauve. Cette affaire est devenue inquiétante et les jours passent. Déjà cinq jours sans aucune nouvelle. Nous sommes en train de vivre une situation très difficile à surmonter. Ce n’est pas de son genre de faire cela. Depuis lors, nous sommes en train de faire des recherches pour la trouver. C’est à cause de cela que nous sommes partis voir la police de Pikine, la BR et la Dic, mais toujours rien, même si les patrons de ces entités sont à pied d’œuvre pour la retrouver’’, renseigne la maman d’Aicha Ly. Qui prie de toutes ses forces pour que l’étudiante soit retrouvée saine et sauve.

