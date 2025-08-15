Don de motopompes

Plus de 30 millions de F Cfa. C’est le montant décaissé par la Direction générale de la société 1Xbet Sénégal aux fins d’assister des victimes des inondations dans la commune de Médina Gounass, à Guédiawaye.

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement social et de l’amélioration des conditions de vie des populations, la société 1Xbet accompagne les populations des cinq (5) communes de Guédiawaye. Des motopompes, des bottes de pluie, des moustiquaires et des denrées alimentaires d’une valeur de 30 millions ont été remis aux populations impactées par les pluies.

La cérémonie de remise de dons de matériels et de denrées alimentaires aux populations concernées a été organisée, hier, sous la présence effective de l’ambassadeur de la société, le chanteur Wally Seck, dans la localité.

Selon Sidy Barham Moussa Thiam, directeur des affaires juridiques et du contentieux de la société 1Xbet Sénégal, "ce geste de 1Xbet à l’endroit des inondés de Médina Gounass / Guédiawaye s’inscrit dans une longue tradition d’action de solidarité agissante au profit des familles démunies du pays."Il en veut pour preuve les travaux de construction et de réfection d’infrastructures sociales et sanitaires dans des contrées de la banlieue dakaroise et dans le pays.

Notamment, la rénovation intégrale du poste de santé de Médina Gounass doté de matériel médical et bureautique, sur demande de la mairie. Sans oublier l’accompagnement en matériel médical de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye pendant la pandémie du Covid-19.M. Thiam a évoqué deux autres grands chantiers dans la banlieue dakaroise, notamment, la réfection intégrale de la pelouse synthétique du stade Amadou Barry et la rénovation de la piste d’athlétisme.

«Parallèlement à tout cela, la société 1Xbet Sénégal est en train de construire deux grandes salles en service de radiologie et une maternité dans le district sanitaire départemental de Guédiawaye ; ce qui reste constituait une demande sociale de la population locale. Nous intervenons également dans les domaines de la culture et du sport», a-t-il laissé entendre.

Et de poursuivre : «notre action sociale d’aujourd’hui à l’endroit des sinistrés des inondations dans la banlieue dakaroise est une continuation de notre option fondamentale d’accompagner les populations, surtout lorsqu’elles sont en difficulté. D’autant que les inondations constituent une épineuse problématique pour l’Etat du Sénégal», a soutenu le directeur des affaires juridiques et du contentieux de la société 1Xbet Sénégal.