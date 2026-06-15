La coopération douanière a été au centre de la réunion préparatoire de la quatrième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien qui a réuni les experts des deux pays les 09 et 10 juin 2026, à Dakar.

Représenté par la Direction de la Réglementation et de la coopération internationale, les Douanes sénégalaises selon un communiqué parvenu à notre rédaction, ont pleinement joué leur partition à l’occasion de cette rencontre bilatérale.

Les exposés des deux administrations douanières ont permis aux participants des différents Ministères sectoriels de mesurer les jalons posés dans le domaine de la coopération douanière entre les deux pays.

Ainsi, les deux parties se sont félicitées des progrès significatifs réalisés dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la facilitation des échanges, la modernisation des procédures douanières, la sécurisation des flux transfrontaliers, l’amélioration du transit des hydrocarbures, l’extension de la durée de validité des autorisations de transit, l’interconnexion progressive des postes-frontières au système GAINDE et le renforcement des mécanismes de lutte contre la fraude et le trafic illicite.

En vue de maintenir cette dynamique positive et de relever les défis restants, les experts des deux parties renseignent le document, ont soumis à l’appréciation des Chefs d’État une recommandation qui consiste à poursuivre l'organisation de réunions bilatérales régulières entre les institutions douanières, ainsi que le renforcement du mécanisme de suivi de la mise en œuvre des décisions issues desdites bilatérales.

La réunion a également fait le point sur les défis liés aux questions de transit, en particulier la non-application de la loi d'application relative au transit communautaire de la CEDEAO.

Les parties ont appelé à une collaboration renforcée entre les deux administrations douanières afin d'accélérer la mise en œuvre du Système interconnecté de gestion des marchandises en transit (SIGMAT) à l’effort de faciliter la circulation des marchandises en transit.

Il est également préconisé de poursuivre les opérations conjointes de lutte contre la fraude et le trafic illicite, ainsi que le partage d'informations.

Le Directeur général des Douanes du Sénégal, Babacar Mbaye a activement participé aux travaux des experts aux cotés des autorités douanières gambiennes