Pharmacienne d'Etat, ancienne directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement, l’actuelle ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur auprès du ministre des Affaires étrangères est un politique pas comme les autres. Sociale et compétente, Dr Annette Seck s’intéresse essentiellement à tout ce qui tourne autour du bien-être des populations.

MOR AMAR

Fraîchement nommée ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur auprès du ministre des Affaires étrangères, Dr Annette Seck n’est pas de ceux et de celles qui font de la politique un métier, une voie facile pour amasser de la richesse. Elle est surtout connue grâce à sa riche carrière professionnelle dans le milieu pharmaceutique. Après avoir travaillé pendant plus de vingt ans (1992-2011) dans le privé, en tant que pharmacienne d’officine, elle a rejoint le public où elle sert depuis quelques années comme directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement.

Titulaire d’un Doctorat en pharmacie depuis 1990, d’un Master II en management des établissements de santé de la faculté des Sciences et de Gestion (Faseg) et d’une Maîtrise en sciences sociales de l’Institut de population, développement et santé de la reproduction (IPDSR) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Dr Annette est très respectée dans le milieu médical et pharmaceutique. Engagée et respectée par ses pairs, elle a été respectivement vice-présidente de l’Association des pharmaciens du Sénégal (Apharsen), présidente du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, secrétaire générale de l’Intersyndicale des pharmaciens d’Afrique (Ispharma) de 2003 à 2005, membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Sénégal de 2004 à 2007 et membre du Conseil national du patronat (Cnes) de 1999 à 2004, secrétaire générale du Cadre de concertation des présidents de Conseil d’administration des établissements publics de santé (2010).

De 2004 à 2012, elle occupe le poste de présidente du Conseil d’administration du Centre hospitalier national universitaire de Fann. Simultanément, en 2007, elle a intégré le pool de consultants internationaux du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), notamment dans le cadre de son importante initiative mondiale pour la sécurisation des produits de la santé de la reproduction (SPSR). C’est ce qui a permis à Dr Annette Seck d’apporter un appui technique à différents pays dans le cadre de ce programme qui s'articule autour du plaidoyer pour un engagement politique et la mobilisation des ressources, la mise en place d’un cadre institutionnel opérationnel au niveau des pays, le renforcement des capacités nationales et la mise en place d’un système fonctionnel pour la gestion logistique des produits de santé de la reproduction (SR).

Dr Annette Seck a aussi eu à intégrer l’équipe technique de l’Initiative sénégalaise de santé urbaine (ISSU), projet de mise en œuvre à travers l’accord entre Intrahealth International Sénégal, l’Agence d’exécution de cette initiative et la fondation Bill et Melinda Gates. Et dans le cadre de son Projet pilote de distribution des contraceptifs dans les districts de Pikine et de Kaolack au Sénégal, en collaboration avec le ministère de la Santé et le cabinet international MC Kinsey, elle a été consultante pour Intrahealth International Sénégal, en février 2012. Quelques mois plus tard, elle est portée à la tête de la Direction de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) qui est un des outils stratégiques du système de santé et de mise en œuvre de la politique pharmaceutique du Sénégal.

En effet, la PNA est chargée de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution des médicaments et produits essentiels des structures sanitaires publiques sur l’ensemble du territoire national.

En sus d’une carrière professionnelle bien remplie, Dr Annette est depuis le mois de février 2022 la présidente du Conseil départemental de Sédhiou. Elle est également membre fondatrice et présidente de l’association Balafon, créée depuis 2018 au Sénégal pour la promotion de la citoyenneté active et participative, une plateforme d’entraide, de solidarité et de développement durable.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOUDOU KA (MINISTRE)

Un ingénieur civil aux Transports aériens

Le nouveau ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Kâ, est un ingénieur civil des ponts et chaussées. Il est aussi un banquier d'affaires et homme politique sénégalais qui s’est toujours engagé auprès du président Macky Sall.

Ancien directeur de l’AIBD SA, Doudou Ka fait partie des nouveaux entrants du gouvernement formé ce samedi sur proposition du nouveau Premier ministre Amadou Ba. Nommé ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires en remplacement d’Alioune Sarr, il n’a pas tardé à exprimer ses sentiments. ‘’C’est surtout un défi nouveau auquel j’entends faire face avec toute l’expérience que j’ai acquise durant tout le processus de mon compagnonnage avec le président de la République qui n’a jamais cessé de me faire confiance’’, a-t-il déclaré.

De 1996 à 1999, l’enfant de Ziguinchor suit des études supérieures en France, à l'université Paris 6 (Pierre et Marie Curie) où il obtient un Deug en sciences de la matière et une Maîtrise en mathématiques appliquées avec la mention Bien. Puis, il revient avec le titre d'ingénieur civil des ponts et chaussées, après une formation à l'École nationale des ponts et chaussées. Avec ce diplôme, il est recruté en tant que consultant stagiaire dans le cabinet Deloitte & Touch. Doudou Kâ retourne au Sénégal pour travailler à la Société nationale de télécommunications du Sénégal (Sonatel) comme ingénieur financier, en septembre 2001.

Environ une année après, il est désigné conseiller technique du directeur général de l'Agence de promotion des investissements et grands travaux (Apix) chargé des grands travaux (autoroute à péage Dakar - Thiès, nouvel aéroport international Blaise Diagne, chemin de fer Dakar - Bamako et nouvelle capitale administrative). Deux ans plus tard, à la banque d'affaires marocaine Capital, il est promu à la tête du Pôle énergie, transport et infrastructures. Ici, son travail consiste à piloter en particulier le redémarrage de la liaison maritime Dakar - Ziguinchor après un arrêt de trois ans, consécutif au naufrage du bateau ‘’Le Joola’’ survenu en 2002. Plus tard, M. Kâ devient le directeur administratif et financier et du Système d'information de la nouvelle société sénégalo-marocaine chargée, par les autorités sénégalaises, de l'exploitation de la ligne maritime Dakar - Ziguinchor.

Mais en mai 2008, Doudou Kâ fait face à des difficultés liées à sa profession. Il est contraint de suspendre ses activités au Sénégal suite à une plainte pour ‘’abus de biens sociaux à l'encontre de tous les dirigeants de la société sénégalo-marocaine’’. Il poursuit alors sa carrière en France entre 2009 et 2012, après avoir obtenu un non-lieu sur cette affaire qui était une conséquence de divergences entre le Sénégal et le Maroc sur la gestion des sociétés de navigation aérienne (ASI) et maritime (Somat).

Un mois après l’élection de Macky Sall, Doudou Kâ est nommé conseiller spécial chargé de la coordination du Pôle des grands projets de l’État, auprès du tout nouveau président de la République du Sénégal. Ce, en raison de son rôle majeur dans la conception du programme présidentiel ‘’Yoonu Yookute’’ (Voie du véritable développement).

En effet, depuis 2009, Doudou Kâ s’est engagé en politique aux côtés du président Sall. Il a élargi ses bases et son champ d’action à Ziguinchor. L’ingénieur civil des ponts et chaussées a mis en place, depuis le 22 août 2015, le mouvement politique dénommé Falaat Macky Sall ak Doudou Ka (FMD).

Ancien administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), Doudou Kâ sera placé à la tête de l'aéroport international Blaise DIAGNE (AIBD) par Macky Sall, avant d’être promu ministre de la République grâce au dernier remaniement. A la tête de l’AIBD, il met en place le plan stratégique pour faire du Sénégal un hub aérien sous-régional, qui a mené à la fusion entre AIBD et les ADS. Aujourd’hui autorité de tutelle, il a les coudées franches pour une mise en œuvre efficace de ce plan.

BABACAR SY SEYE