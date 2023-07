La ministre auprès de la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur chargée des Sénégalais de l'extérieur, Dr Annette Seck Ndiaye, a fait hier le point concernant les migrants qui sont arrivés dernièrement à Dahla, au Maroc.

Pour faire la situation sur l’émigration irrégulière, la ministre auprès de la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargée des Sénégalais de l'extérieur était hier l’invitée du ‘’Journal télévisé’’ de 20 heures sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS1). Docteur Annette Seck Ndiaye a soutenu qu’il y a eu beaucoup de rumeurs, dernièrement, sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne les statistiques liées à l’émigration irrégulière.

Le 16 juillet passé, a-t-elle déclaré, 230 migrants, qui avaient quitté le pays, entre le 28 juin et le 3 juillet, ont vu leurs pirogues arraisonnées au Maroc par la marine marocaine. Entre le 9 juillet et le 15 juillet, ce sont quatre embarcations qui ont été stoppées par la même marine. Ce qui lui fait dire : ‘’Dans le sud du Maroc et plus précisément à Dahla, il y a 400 migrants qui sont dans les centres et qui attendent d’être rapatriés au Sénégal. Ceux qui sont à Dahla sont dans de bonnes conditions. Notre consul sur place veille sur eux’’, a informé la ministre.

Elle a précisé que ces embarcations transportaient des Sénégalais, en majorité, mais qu’il y avait des migrants de la sous-région, notamment de la Mauritanie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la Gambie.

S’agissant des Sénégalais, Dr Annette Seck Ndiaye a précisé qu’ils viennent d’Abéné (commune de Kafountine, dans la Basse-Casamance), de Rufisque, de Kayar et de Mbour. ‘’Ils sont arrivés très affectés et la plupart déshydratés. La prise en charge s’est bien passée. Aujourd’hui, il y a 18 migrants qui sont hospitalisés au centre hospitalier de Dahla. En cours d’évacuation, il y a eu trois décès. Les dépouilles sont en cours de transfert vers le Sénégal. Je m’apprête d’ailleurs à me déplacer personnellement (sur Dahla) pour faire le point, mais aussi booster le déplacement de ceux qui sont là’’, a-t-elle annoncé.

Ensuite, elle a expliqué qu’on ne peut donner de chiffres exacts sur les migrants, qu’une fois sur place. Car, c’est à ce moment qu’on procède à l’identification pour connaître leur lieu de naissance, savoir leur nombre au départ, ceux qui sont restés en chemin, pour ne pas dire disparus en mer. ‘’Les chiffres sont peu cohérents, car ils ne se connaissent pas, parce que tous ne viennent pas de la même localité. Donc, ce qu’on peut donner c’est le nombre de personnes qui arrivent à destination. Il est même difficile de donner le nombre exact. Ce qu’on peut donner, c’est les statistiques que nous avons. Ceux qui sont bien arrivés. Mais tous les jours, on fait le point depuis le Sénégal, en attendant de se rendre sur les lieux. L’équipe du consulat est sur place pour leur expliquer ce qu’ils doivent faire. On ne les maltraite pas. On y veille. On fait de telle sorte que leurs droits soient respectés’’, a révélé Dr Annette Seck.

S’agissant des initiatives prises par l’État pour empêcher le phénomène de l’émigration irrégulière qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes, la ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur a rappelé que depuis plus de trois ans, ils y travaillent à travers l’installation des antennes des bureaux d'accueil, orientation et suivi (Baos), grâce à l’appui de la politique publique destinée à ses migrants de retour qui facilitent l’insertion.

‘’On a mis, dans les 14 régions du Sénégal, les Boas qui sont des gens avertis et qui peuvent les écouter les orienter et les convaincre qu’il y a des programmes mis sur place pour les appuyer et les guider. Ces bureaux aussi permettent de les organiser, si jamais ils souhaitent se rendre en Espagne. Mais surtout de les convaincre qu’ils peuvent réussir ici. Actuellement, il y a un nombre assez important de jeunes Sénégalais qui sont en Espagne pour une durée de six mois. Ils sont dans d’excellentes conditions avec des salaires décents aussi. Une façon de dire qu’il y a une émigration régulière, orientée et qui respecte la dignité humaine’’, a indiqué Dr Annette Seck Ndiaye.

CHEIKH THIAM (AVEC LA RTS1)