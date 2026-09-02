Le Cégep de la Gaspésie et des Îles, établissement d’enseignement supérieur au Québec (Canada), en collaboration avec la Direction de l’Orientation professionnelle (DOP) et des membres du Projet d’appui à l’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes au Sénégal (PAFEJ), a mis à la disposition des femmes entrepreneures sénégalaises un « Guide de la femme entrepreneure sénégalaise ».

Conçu pour rendre l’information entrepreneuriale plus simple, pratique et accessible, le document s’adresse aux femmes de toutes les régions du Sénégal, quel que soit leur niveau d’alphabétisation ou leur secteur d’activité. Selon Kathia Diamé, co-coordonnatrice du projet « ETS 03, entrepreneuriat féminin », le guide propose, à travers six grandes étapes, des outils permettant aux entrepreneures de mieux réfléchir à leurs activités et à leur développement.

Il comprend notamment des points de vigilance, des conseils en matière de développement durable et d’économie circulaire, ainsi que des témoignages d’autres femmes entrepreneures. « Le guide est un livrable du Partenariat institutionnel, mis en œuvre par le Cégep avec la DOP pour appuyer l’entrepreneuriat féminin au Sénégal, dans 14 établissements techniques et auprès d’organismes de la société civile », explique Kathia Diamé.

...L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Mille femmes : Je suis Femme, j’Existe, je Participe (FEP) », financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par Collèges et Instituts Canada. À travers ce dispositif, les partenaires entendent faciliter l’accès des femmes à des ressources susceptibles de les aider à structurer, développer et pérenniser leurs activités.

Pour toucher un public plus large, le guide est disponible en format PDF, mais également en version audio et en langue wolof. Un choix qui vise notamment à lever certaines barrières liées à l’accès à l’information entrepreneuriale.

Le projet « Mille femmes » repose également sur un programme de formation. Selon Kathia Diamé, il prévoit notamment 16 modules consacrés à l’entrepreneuriat féminin, la mise en place de partenariats au bénéfice des femmes et de leurs activités, ainsi que la conception et l’élaboration du guide. Le programme cible sept zones : Dakar, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Diourbel, Bignona et Kédougou. À travers l’ensemble de ces actions, le projet vise à renforcer l’autonomisation des femmes sur les plans économique, social et politique, en leur donnant davantage de ressources pour développer leurs activités et participer pleinement à la vie économique et sociale.