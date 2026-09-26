Le Sénégal a concédé le nul (1-1) face au Mozambique lors de son entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, ce vendredi, pour les débuts de Patrick Vieira sur le banc de l'équipe nationale.

Les champions d'Afrique ont été tenus en échec (1-1), ce vendredi, par le Mozambique en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Ce résultat ne fait pas les affaires des Lions, qui occupent la deuxième place (1 pt) de la poule J derrière le Soudan (1er, 3 pts). Les Soudanais ont battu l'Éthiopie (4e, 0 pt), sur le score d'un but à zéro.

Le premier onze à la Vieira

Pour sa première sur le banc des Lions, Patrick Vieira a déjà annoncé la couleur : les cartes sont redistribuées. Le premier changement est noté dans le but, dans un contexte marqué par la retraite d'Édouard Mendy. Le nouveau sélectionneur national a préféré Yehvann Diouf à Mory Diaw.

La défense aussi a été chamboulée. L'emblématique et intouchable capitaine, Kalidou Koulibaly, se retrouve sur le banc. Son partenaire, Moussa Niakhaté, qui a hérité du brassard de capitaine, a formé la paire axiale avec Sadibou Sané, aligné dès sa première convocation. Sur les côtés, Lamine Sy, l'autre nouvelle recrue, a fait ses débuts sur le flanc droit, alors qu'El Hadji Malick Diouf occupe le côté gauche.

Au milieu de terrain, Patrick a donné plus de responsabilités aux jeunes. Idrissa Gana Gueye étant relégué sur le banc, on a dans l'entrejeu le trio Lamine Camara, Cheikh Gueye et Pape Matar Sarr.

En attaque, comme pressenti, Nicolas Jackson s'est retrouvé à la pointe ; il est accompagné d'Assane Diao à droite et d'Abdallah Sima à gauche.

Une première période qui compte

Le Sénégal affiche ses ambitions dès le début de la rencontre en contrôlant et posant le jeu dans le camp mozambicain. Même sans ballon, les Lions mettent la pression très haut pour empêcher l'adversaire de sortir le ballon. Malgré la mauvaise qualité de la pelouse, les champions d'Afrique ont déroulé leur jeu. Abdallah Sima a été le joueur le plus en vue durant la première période. L'attaquant de Lens s'est montré très actif et disponible sur son côté gauche. Il a même eu des situations intéressantes, mais n'a pas pu les concrétiser.

Les Mozambicains ont essayé de construire en passant par les côtés, notamment en s'appuyant sur Catamo à droite. Mais la défense sénégalaise est restée bien concentrée. La paire Sané-Niakhaté a bien assuré les arrières de l'équipe. Les Lions ont continué à dominer la partie et leurs efforts vont être récompensés.

À la 32e minute, sur un service de Sima, Nicolas Jackson a réalisé un contrôle orienté pour sortir du marquage de son vis-à-vis avant de mettre le ballon au fond des filets. Les Sénégalais étaient bien partis pour rejoindre les vestiaires avec cet avantage. Mais c'était sans compter sur la ténacité des Mambas.

Dans les arrêts de jeu, sur un corner, Catamo (45e +2, 1-1), qui a reçu la balle en retrait, a eu le temps d'ajuster son tir pour tromper Yehvann, avec l'aide du rebond.

Patrick se cherche

De retour de la pause, les deux entraîneurs ont reconduit les mêmes hommes. Comme en première période, le Sénégal a eu la possession de la balle. Les Lions ont poussé pour reprendre l'avantage, mais on fait face à un adversaire devenu plus confiant après l'égalisation. Les Mambas n'ont laissé aucun espace à l'adversaire, qui a multiplié les assauts pour trouver la faille.

Après l'heure de jeu, Patrick Vieira a effectué son premier changement en faisant entrer Ibrahima Mbaye à la place de Pape Matar Sarr (64e), qui a été peu entreprenant. Le Sénégal est donc passé du 4-3-3 à un 4-4-2 pour essayer de passer par les côtés et surprendre le bloc mozambicain. Mais ce coup tactique n'a pas donné les résultats escomptés. Il a même déséquilibré le milieu de terrain sénégalais.

Le Mozambique, se retrouvant en supériorité numérique dans l'entrejeu, en a profité pour remonter son bloc. Face à un Pape Gueye pas dans son meilleur jour, les Mozambicains se sont retrouvés facilement dans le dernier tiers sénégalais. Heureusement pour Vieira et ses hommes, les attaquants mozambicains n'ont pas réussi à se montrer véritablement dangereux devant Diouf.

Patrick a ensuite réagi en lançant Idrissa Gana Gueye et Boulaye Dia respectivement à la place d'Assane Diao et de Nicolas Jackson à la 80e minute de jeu. Ces nouveaux entrants ont permis de stabiliser le milieu de terrain, sans jamais réussir à prendre à défaut la défense des Mambas, qui est restée compacte et solidaire.

Les débuts de Patrick Vieira avec les Lions n'ont pas été une grande réussite. Le technicien français a fait des choix forts, en mettant déjà les nouveaux dans le bain au détriment de certains cadres. Le champion du monde 1998 doit encore travailler avec son groupe pour trouver les bonnes combinaisons. Le Sénégal joue son deuxième match contre l'Éthiopie, ce mardi 29 septembre.