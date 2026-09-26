Les Lions neutralisés par les Mambas
Le Sénégal a concédé le nul (1-1) face au Mozambique lors de son entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, ce vendredi, pour les débuts de Patrick Vieira sur le banc de l'équipe nationale.
Les champions d'Afrique ont été tenus en échec (1-1), ce vendredi, par le Mozambique en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Ce résultat ne fait pas les affaires des Lions, qui occupent la deuxième place (1 pt) de la poule J derrière le Soudan (1er, 3 pts). Les Soudanais ont battu l'Éthiopie (4e, 0 pt), sur le score d'un but à zéro.
Le premier onze à la Vieira
Pour sa première sur le banc des Lions, Patrick Vieira a déjà annoncé la couleur : les cartes sont redistribuées. Le premier changement est noté dans le but, dans un contexte marqué par la retraite d'Édouard Mendy. Le nouveau sélectionneur national a préféré Yehvann Diouf à Mory Diaw.
La défense aussi a été chamboulée. L'emblématique et intouchable capitaine, Kalidou Koulibaly, se retrouve sur le banc. Son partenaire, Moussa Niakhaté, qui a hérité du brassard de capitaine, a formé la paire axiale avec Sadibou Sané, aligné dès sa première convocation. Sur les côtés, Lamine Sy, l'autre nouvelle recrue, a fait ses débuts sur le flanc droit, alors qu'El Hadji Malick Diouf occupe le côté gauche.
Au milieu de terrain, Patrick a donné plus de responsabilités aux jeunes. Idrissa Gana Gueye étant relégué sur le banc, on a dans l'entrejeu le trio Lamine Camara, Cheikh Gueye et Pape Matar Sarr.
En attaque, comme pressenti, Nicolas Jackson s'est retrouvé à la pointe ; il est accompagné d'Assane Diao à droite et d'Abdallah Sima à gauche.
Une première période qui compte
Le Sénégal affiche ses ambitions dès le début de la rencontre en contrôlant et posant le jeu dans le camp mozambicain. Même sans ballon, les Lions mettent la pression très haut pour empêcher l'adversaire de sortir le ballon. Malgré la mauvaise qualité de la pelouse, les champions d'Afrique ont déroulé leur jeu. Abdallah Sima a été le joueur le plus en vue durant la première période. L'attaquant de Lens s'est montré très actif et disponible sur son côté gauche. Il a même eu des situations intéressantes, mais n'a pas pu les concrétiser.
Les Mozambicains ont essayé de construire en passant par les côtés, notamment en s'appuyant sur Catamo à droite. Mais la défense sénégalaise est restée bien concentrée. La paire Sané-Niakhaté a bien assuré les arrières de l'équipe. Les Lions ont continué à dominer la partie et leurs efforts vont être récompensés.
À la 32e minute, sur un service de Sima, Nicolas Jackson a réalisé un contrôle orienté pour sortir du marquage de son vis-à-vis avant de mettre le ballon au fond des filets. Les Sénégalais étaient bien partis pour rejoindre les vestiaires avec cet avantage. Mais c'était sans compter sur la ténacité des Mambas.
Dans les arrêts de jeu, sur un corner, Catamo (45e +2, 1-1), qui a reçu la balle en retrait, a eu le temps d'ajuster son tir pour tromper Yehvann, avec l'aide du rebond.
Patrick se cherche
De retour de la pause, les deux entraîneurs ont reconduit les mêmes hommes. Comme en première période, le Sénégal a eu la possession de la balle. Les Lions ont poussé pour reprendre l'avantage, mais on fait face à un adversaire devenu plus confiant après l'égalisation. Les Mambas n'ont laissé aucun espace à l'adversaire, qui a multiplié les assauts pour trouver la faille.
Après l'heure de jeu, Patrick Vieira a effectué son premier changement en faisant entrer Ibrahima Mbaye à la place de Pape Matar Sarr (64e), qui a été peu entreprenant. Le Sénégal est donc passé du 4-3-3 à un 4-4-2 pour essayer de passer par les côtés et surprendre le bloc mozambicain. Mais ce coup tactique n'a pas donné les résultats escomptés. Il a même déséquilibré le milieu de terrain sénégalais.
Le Mozambique, se retrouvant en supériorité numérique dans l'entrejeu, en a profité pour remonter son bloc. Face à un Pape Gueye pas dans son meilleur jour, les Mozambicains se sont retrouvés facilement dans le dernier tiers sénégalais. Heureusement pour Vieira et ses hommes, les attaquants mozambicains n'ont pas réussi à se montrer véritablement dangereux devant Diouf.
Patrick a ensuite réagi en lançant Idrissa Gana Gueye et Boulaye Dia respectivement à la place d'Assane Diao et de Nicolas Jackson à la 80e minute de jeu. Ces nouveaux entrants ont permis de stabiliser le milieu de terrain, sans jamais réussir à prendre à défaut la défense des Mambas, qui est restée compacte et solidaire.
Les débuts de Patrick Vieira avec les Lions n'ont pas été une grande réussite. Le technicien français a fait des choix forts, en mettant déjà les nouveaux dans le bain au détriment de certains cadres. Le champion du monde 1998 doit encore travailler avec son groupe pour trouver les bonnes combinaisons. Le Sénégal joue son deuxième match contre l'Éthiopie, ce mardi 29 septembre.
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REACTIONS
PATRICK VIEIRA, SELECTIONNEUR DES LIONS
« On a identifié les manquements et on va les combler avec le travail »
« Il y a évidemment des regrets. Je pense qu’on méritait mieux sur la première période. Mais, malheureusement, ça prouve qu’il y a des axes d’amélioration. On doit continuer à travailler, parce qu’on savait que tout n’allait pas être parfait sur ce match. On a identifié les manquements et on va les combler avec le travail. C’était important de poser des fondations.
Au niveau de l’attitude et sur la prestation des joueurs, on est sur la bonne voie. Il y a une déception parce qu’on a toujours cette envie de gagner, et on a démontré, dans le jeu, qu’on voulait prendre cette victoire. Mais ça ne nous a pas souri. Peut-être que nous mettrons au fond ces occasions sur le prochain match.
Les jeunes sont sélectionnés parce qu’ils ont du talent. Ils ont démontré avec leurs clubs respectifs qu’ils avaient des qualités pour pouvoir prétendre jouer avec l’équipe nationale.
Leur chance est qu’ils sont aussi encadrés par des joueurs qui ont de l’expérience, qui prennent des responsabilités dans les vestiaires pour les guider. Je suis satisfait de l’ambiance au sein de l’équipe. Je pense que ça s’est traduit sur cette première période, avec cette cohérence et cette qualité de jeu. »
El Hadji Malick Diouf : « Tout le monde veut battre le Sénégal »
« On avait bien préparé ce système de jeu. Il a bien fonctionné en première mi-temps et je pense qu’on pouvait marquer plus. Mais sur des détails, on a pris un but. Je pense que l’état d’esprit était bon.
Mais on connaît tous, ici en Afrique, la difficulté des matchs à l’extérieur. Le Sénégal est l’équipe à battre, parce que tout le monde veut nous gagner. L’essentiel est de ne pas perdre. Pour l’instant, ce n’est pas un mauvais résultat. Maintenant, il faut rester concentrés sur le deuxième match, qui sera également très compliqué.
En Afrique, tous les matchs sont difficiles. On va essayer de retravailler, surtout sur la deuxième période, parce qu’on a joué deux périodes différentes. L’essentiel, c’est de rester concentrés et de bien préparer le deuxième match. Tous les matchs à l’extérieur seront compliqués. Ce sera à nous de rester concentrés et d’être prêts à aller chercher la victoire à chaque rencontre, parce que tout le monde veut battre le Sénégal ».