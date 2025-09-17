La pluie qui s’est abattue sur la capitale de la Petite Côte ce lundi n'a pas fait que des heureux. Sur la berge du quartier Tefess, un pêcheur, qui revenait d’une partie de pêche, a été surpris par la foudre, alors qu’il s’affairait, aidé par un jeune, à arrimer sa pirogue. Son corps projeté dans les eaux a été retrouvé dans la nuit par les sapeurs-pompiers après d’intenses recherches.

Au quartier Zone Sonatel, une famille est sous le choc. Un des siens a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Un pêcheur nommé Ngagne a été tué par la foudre dans l’après-midi du lundi, sur la berge du quartier Tefess, adossée au domaine maritime. Alors qu’une pluie accompagnée d'orages battait son plein sur la capitale de la Petite Côte, contraignant quasiment toute la population à rester cloitrée entre quatre murs, le pêcheur infortuné, lui, venait de débarquer après une partie de pêche sur la plage. Avec l’aide d’un des membres de son équipage, il s’affairait à arrimer leur embarcation.

Malheureusement, c’est en ce moment que la foudre les y surprit. Son assistant, plus chanceux, a été épargné par l’intempérie alors que Ngagne a été projeté dans les eaux par ce cataclysme. C’est alors que le rescapé est allé informer des connaissances de la triste nouvelle, poussant la famille du pêcheur et ses collègues à organiser des recherches à l’aide de filets pour espérer retrouver le corps de la victime. De guerre lasse, ils ont informé les sapeurs-pompiers de la compagnie d’incendie et de secours de Mbour qui vont prendre le relais par des opérations de plongée.

Finalement, c'est dans la nuit que le corps de Ngagne, âgé de 45 ans, a été retrouvé par les soldats du feu.

Sa dépouille a été par la suite acheminée à la morgue du centre hospitalier Thierno Mouhamadoul Mansour Barro pour les besoins d’une autopsie.

Hier après-midi, son corps n’avait pas encore été remis à ses proches encore sous le choc.

L’hivernage s’accompagne souvent de foudre et les populations continuent d’en faire les frais en dépit des campagnes de sensibilisation menées par les structures en charge de la protection civile. Chez certains pêcheurs, les bulletins de prévision sont scrupuleusement épiés avant toute sortie en mer pour éviter tout risque, tandis que d’autres n’y accordent pas le moindre intérêt.

Pape Mbar Faye