Un drame s’est produit hier à Ngomène, un village de la commune de Sandiara, dans le département de Mbour. Un baobab s’est effondré sur des enfants qui n’ont pas survécu au choc. Il s’agit de M. Ngom et de C. Ndiaye, âgés de 5 et 6 ans, et de deux autres qui y ont échappé belle. C’est dans le village de Ngomène que le drame s’est produit.

Ce qui a plongé tout le village dans une situation de détresse extrême. Malgré le retard noté sur l’arrivée des secours, les deux blessés ont d’abord été évacués au poste de santé de Sandiara, pour ensuite être référés à l’établissement public de santé Thierno Mansour Barro de Grand-Mbour où ils ont reçu leurs premiers soins.