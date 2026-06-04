Droits de diffusion de la coupe du monde 2026

À quelques jours du démarrage de la Coupe du Monde 2026, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a rappelé aux médias audiovisuels sénégalais l’obligation de respecter les droits exclusifs de diffusion détenus par la Radio télévision sénégalaise (RTS) et la Sonatel. Dans un communiqué rendu public, l’organe de régulation appelle les radios, télévisions, distributeurs et diffuseurs non détenteurs de droits à s’abstenir de toute retransmission des rencontres de la compétition.

Cette mise au point fait suite à un précédent communiqué daté du 20 mai 2026 dans lequel le CNRA avait invité tous les éditeurs, distributeurs et diffuseurs affirmant détenir des droits sur la Coupe du Monde 2026 à lui transmettre les documents justificatifs au plus tard le 1er juin à midi. À l’issue de cette procédure, le régulateur indique que seules deux entités ont satisfait à cette exigence.

Il s’agit de la Radio télévision sénégalaise (RTS) et de la Sonatel. Selon le CNRA, la RTS a produit le contrat de licence conclu avec New World TV relatif à l’exploitation des droits médias de la Coupe du Monde 2026. De son côté, la Sonatel a transmis une attestation de New World TV confirmant la distribution des chaînes New World Sport 1 à 7 via son service Max it TV. Sur la base de ces éléments, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel considère que ces deux opérateurs sont les seuls détenteurs de droits régulièrement établis pour la diffusion de la compétition sur le territoire national.

Le CNRA invite ainsi l’ensemble des acteurs du paysage audiovisuel sénégalais à se conformer strictement aux règles relatives à la propriété des droits de diffusion. L’institution souligne que toute retransmission non autorisée des matchs de la Coupe du Monde 2026 constituerait une violation des droits exclusifs accordés aux détenteurs légitimes. À travers cette démarche, le régulateur entend prévenir les contentieux liés à l’exploitation illégale des contenus sportifs et garantir le respect des engagements contractuels conclus autour de l’un des événements sportifs les plus suivis au monde.