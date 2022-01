Le Sénégal veut promouvoir le e-sport ou le secteur du jeu vidéo qui, dit-on, a résisté aux limites imposées par la pandémie de la Covid-19, contrairement au sport physique. Ainsi, un communiqué informe que l’État du Sénégal, à travers son ministère des Sports, en coordination avec celui de l’Économie numérique et des Télécommunications, souhaite apporter une réponse adéquate et souveraine, par la fixation d’un cadre légal permettant de favoriser et promouvoir la pratique de cette discipline qui se professionnalise de plus en plus, par la création du Comité national de promotion de l’e-sport.

‘’Ainsi, le Sénégal devient, à ce jour, un des pionniers en Afrique subsaharienne à disposer officiellement d’un cadre légal, professionnel et de promotion du e-sport. Une opportunité de fédérer la jeunesse autour d’un centre d'intérêt commun, en plus de créer des emplois pour les métiers associés. C’est également l’occasion de valoriser et de promouvoir l’infrastructure Internet, la connectivité de qualité et l’économie créative numérique, qui, forcément contribueront dans la phase 2 intitulée ‘Une société numérique inclusive’‘’, se réjouissent les signataires de la note.

Le document du ministère des Sport indique, en outre, que le Comité national de promotion du e-sport présidé par El Hadji Mansour Jacques Sagna Alias ‘’Lord Alajiman’’ aura, avec son équipe, pour rôle et mission essentielle d’organiser sur l’ensemble du territoire national la pratique du e-sport à travers des compétitions, tout en appliquant la réglementation et les directives associées en vigueur.

Les dirigeants de cette entité sont aussi attendus dans l’initiation de toute action de promotion et de pratique de l’e-sport au Sénégal. Il s’agira, à cet effet, de ‘’coordonner et développer la pratique du e-sport sur toute l’étendue du territoire, organiser des compétitions régulières dans toutes les régions ; programmer et réaliser des actions de formation et de coopération pour le développement du e-sport sur le plan national et international ; représenter le Sénégal au niveau des instances continentales et intercontinentales ; veiller à la protection des pratiquants (e-sportifs)’’.