L'équipe du Sénégal a démarré son stage, ce lundi, au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en vue du match de la 3e journée des éliminatoires de la Can 2023 contre le Mozambique. Sur les 24 convoqués par Aliou Cissé, seuls 14 joueurs étaient présents à l'entraînement dont Cheikh Tidiane Sidibé. L’arrière gauche de Teungueth FC est appelé par Aliou Cissé pour remplacer Ismaïl Jakobs, qui a déclaré forfait à cause d’une douleur à la hanche. Sidibé est sacré champion d’Afrique avec l’équipe locale au CHAN 2023 en Algérie. La grande surprise de la première séance d’entrainement des Lions est la présence de Cheikhou Kouyaté dans le groupe.

Non convoqué par le sélectionneur, le milieu de terrain de Nottingham Forest a pris part à ce premier galop d’entrainement. Pape Ousmane Sakho, un des deux nouveaux de la Tanière, a rejoint ses coéquipiers en sélection. L’attaquant du Simba FC s’est adressé à la presse. ‘’Je suis content de rejoindre la sélection nationale et on espère beaucoup apporter à l’équipe. J’ai toujours travaillé pour cela. On est là pour aider à élever le niveau de l’équipe. On se prépare à gagner tous les matchs’’, a déclaré l’ancien joueur de Teungueth FC.

Il n’a pas manqué d’adresser quelques sympathique à l’endroit de la star sénégalaise. ‘’Sadio est notre idole, on apprend beaucoup de lui. Il nous encourage à travailler davantage et a toujours voulu que je rejoigne l’équipe nationale parce qu’il connaît mes qualités et sait que je peux apporter un plus à l’équipe.’’