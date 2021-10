Les ministres de l’Education nationale et de l’Hygiène publique ont procédé au lancement des activités de nettoiement des écoles élémentaires publiques. Plus de 1 000 établissements scolaires seront nettoyés par les agents de l’Unité de coordination des déchets solides (UCG), avant l’ouverture des classes.

Ce programme de remise à niveau du cadre de vie des écoles concerne 1 080 écoles élémentaires publiques à travers le pays. Ainsi, 384 écoles ont été nettoyées, depuis le 1er octobre. ‘’Ce programme est conçu spécifiquement pour appuyer, cette semaine, le ministère de l’Education nationale et les communautés éducatives. Il est donc retenu de mener des opérations de nettoiement dans les écoles et la mise en place de dispositifs de collecte des déchets. Elles prennent en compte le balayage, le désherbage, l’élagage des arbres dans les cours des écoles dans leur environnement immédiat’’, a dit Abdoulaye Seydou Sow, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. Il a annoncé la reprise, en décembre prochain, des journées de nettoiement dénommées ‘’Besuu Setal’’, qui vont mettre à contribution les élèves.

Le programme de nettoiement des écoles élémentaires publiques est exécuté par l’Unité de coordination des déchets solides (UCG). Il permettra de rendre possible le slogan ‘’Ubbi Tay, Jang Tay’’. Une action que compte pérenniser le ministère et l’UCG, à travers des campagnes de sensibilisation, d’information et d’éducation sur l’hygiène publique dans tous les établissements scolaires. ‘’Un corps sain dans un environnement’’, a dit Mass Thiam, le coordonnateur de l’UCG. Il annonce que ses équipes comptent nettoyer toutes les écoles ciblées avant l’ouverture des classes le 14 octobre prochain.

Pour lui, il est impératif d’introduire la culture de la propreté chez les élèves. Ils vont donc s’installer de manière durable dans les établissements scolaires, enfin d’inculquer aux enfants les notions de propreté et de respect de l’environnement.

Un lancement combiné à celui de la XXIe Semaine nationale de la propreté des écoles. Une semaine célébrée sous le thème ‘’Engageons-nous pour la propreté de l’école face à la Covid-19, a été initiée en 2001. Elle va permettre, selon le ministre de l’Education nationale, d’améliorer le cadre de vie des écoles.

JEANNE SAGNA (THIES)