L’effondrement du pan d’un mur au niveau de la localité de Ngascope, dans le département de Bambey, a fait trois victimes. Le bilan est lourd, avec deux corps sans vie et un blessé léger.

Un accident s’est produit à Ngascope, un village de la commune de Ngoye, dans le département de Bambey. Le pan d’un mur d’une case s’est effondré sur trois garçons. Le bilan fait état de deux corps sans vie et d’un blessé léger. L’accident a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi aux environs de 23 h.

‘’La chambre était construite en banco. Les trois côtés étaient clôturés et il ne restait qu’une partie. C’est cette dernière qui a cédé et le mur s’est effondré sur eux. Les deux sont morts sur le coup et le troisième s’en est tiré avec des blessures légères. Ils étaient des élèves inscrits à l’école privée arabe de Darou Sène, dans la commune de Ngoye. Les deux corps sans vie des jeunes garçons âgés entre 10 et 13 ans ont été déposés au niveau du centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel’’, informe un témoin des faits.

Les deux personnes qui ont perdu la vie ont été inhumées au cimetière musulman de Keur Goumack de Diourbel. Aussitôt après cet incident, la gendarmerie de Bambey s’est déplacée sur les lieux en compagnie des sapeurs-pompiers et de l’infirmier chef de poste de Ngoye. D’ailleurs, une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)