Les tendances au sein de l’Alliance pour la République (APR) ont fini de miner la coalition Benno Bokk Yaakaar où la plupart des partis et mouvements se sont retrouvés phagocytés par le parti présidentiel. Pour les élections municipales et départementales, l’APR risque d’être son propre adversaire.

La ‘’guerre’’ du Baol aura bien lieu. Elle pourrait se résumer en un duel entre l’APR et elle-même. C’est parce que les responsables du parti présidentiel ne sont d’accord que sur leurs mésententes. De Diourbel à Touba, en passant par Mbacké et Bambey, pour ne citer que ces collectivités territoriales, les responsables ‘’apéristes’’ se regardent en chiens de faïence.

A Diourbel, c’est par lieutenants interposés que les ténors affichent leurs ambitions pour diriger la mairie et le conseil départemental. C’est à travers des déclarations à la presse, des causeries et des meetings que les noms des futurs candidats à la candidature de la mairie de Diourbel se font entendre. La dernière en date est le meeting organisé au quartier HLM route de Gossas, par Mamadou Guèye. Une occasion saisie par le directeur général de l’ONFP pour investir le ministre Dame Diop comme candidat à la mairie de Diourbel.

Revenant sur le choix de Dame Diop, Souleymane Soumaré, le directeur général de l’ONFP, dira : ‘’Monsieur le Président de la République, ce que nous voulons, c’est que Dame Diop soit le candidat à la mairie de Diourbel. C’est Dame Diop que nous voulons comme maire.’’

Mais ce choix de Souleymane Soumaré en faveur de l’actuel coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de l’APR ne rencontre pas l’assentiment de certains ténors. Proche de l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Dame Ndiaye ne cracherait pas sur la candidature de Saër Diop, Directeur général de l’Agence pour l’économie et la maitrise de l’énergie (AEME) au poste de maire de la commune du Baol. Tout le contraire de Ndiassé Fall pour qui le meilleur maire de Diourbel, c’est Moustapha Guèye, Directeur du Centre des œuvres universitaires (Crous) de Bambey.

Ce choc des ambitions pourrait nuire à la coalition Benno Bokk Yaakaar qui, en 2014, avait perdu le contrôle de la mairie et du Conseil départemental de Diourbel à cause des rivalités et des votes sanctions qui ont été notés lors de ce double scrutin.

A l’actuel ministre de l’Emploi, coordonnateur de BBY et de l’APR, il lui est reproché, au niveau de la commune de Diourbel, sa mauvaise communication, mais surtout le fait qu’il ne convoque pas des réunions. Pour le reste du département, ‘’c’est la part belle faite à Diourbel-commune, dans les nominations aux postes de Diourbel, qui suscitent la colère et pourrait même conduire à des votes sanctions’’, confie un observateur attentif de la scène politique diourbelloise.

Si, à cause des responsabilités et postes que la plupart des responsables de l’APR occupent dans l’appareil gouvernemental, la coalition Benno Bokk Yaakaar a le vent en poupe, il n’en demeure pas moins que le désaccord entre les responsables pourrait profiter à des listes concurrentes.

Bambey : Aida Mbodj, maitresse du jeu

S’agissant de Bambey, la situation est presque identique à celle de Diourbel. C’est le choc des ambitions qui pourrait encore éloigner la mouvance présidentielle du contrôle de la mairie et du conseil départemental.

D’ailleurs, la réunion convoquée par l’ancien ministre Pape, Diouf pour concilier les responsables, n’a pas eu les effets escomptés. Seuls deux responsables de l’APR avaient fait le déplacement. Du côté de la coordination départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de l’APR, le ministre maire de Dangalma, Mor Ngom, est aux abonnés absents ; il ne convoque presque plus de réunions.

Une situation qui va profiter à la députée Aida Mbodj. Elle pourrait rééditer le coup de 2014 où sa liste avait cloué au pilori celle de la mouvance présidentielle, aussi bien à la mairie de Bambey qu’au conseil départemental.

Mbacké : Des chances réelles pour l’APR

Cette situation de Bambey et de Diourbel est à peu près égale à celle de Mbacké. Cette commune contrôlée par Abdou Mbacké Ndao avait échappé à la coalition présidentielle, lors des joutes électorales de 2014. Il en était de même pour le conseil départemental que l’opposition avait gagné.

Pour l’année prochaine, les mêmes erreurs commises en 2014 pourraient conduire à la perte de la mairie et du conseil départemental. Surtout que Gallo Ba, le directeur de la Société de gestion des infrastructures du Pôle urbain de Diamniadio et du lac Rose (Sogip) que plusieurs personnes voient déjà à la tête de la municipalité, devra convaincre une partie de la communauté Baye Fall, depuis que son différend avec Serigne Mbacké Faye du Cojer, membre de cette communauté, qui avait fini devant la justice, a indisposé plus d’un.

Sur le cas particulier de Touba, pour la municipalité, il n’y a qu’une seule liste. Elle est dressée par le khalife général et elle n’a pas de concurrente. Dans cette liste, ne figure ni jeune, encore moins de femme. A l’issue du vote, le khalife général des mourides, qui a délégué Serigne Sidy Abdoul Ahad Mbacké, son bras droit qui s’occupe des affaires de la cité, devra choisir le futur maire et ses adjoints.

Contrairement au choix du maire élu au suffrage universel, le maire de Touba est nommé par le khalife général des mourides, sur proposition de Serigne Sidy Abdoul Ahad.

Quant au Conseil départemental de Mbacké, un duel de Mbacké-Mbacké pourrait voir le jour. Il pourrait opposer le ministre-conseiller Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma à son neveu et non moins président du conseil départemental, Fallou Mbacké.

Boucar Aliou Diallo