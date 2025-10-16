Au deuxième trimestre 2025, le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique est évalué à 339 156 contre 340 538 un an plus tôt, soit une diminution de 0,4 %. Concernant les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé, elles augmentent de 0,2 % au deuxième trimestre de 2025. En revanche, les rémunérations globales s’accroissent de 1,0 % sur la même période, passant de 384,2 milliards de francs CFA à 387,9 milliards de francs CFA.

Le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, se replie de 0,4 % au deuxième trimestre 2025, comparativement à celui de la période correspondante de l’année précédente. Cette baisse, selon l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), est consécutive à celle des effectifs dans le secteur de la construction. Toutefois, elle a été contrebalancée par la hausse des effectifs dans les secteurs du commerce (+1,8 %) et, dans une moindre mesure, des services (+0,2 %).

L’accroissement des effectifs dans les services (+0,2 %) est imputable principalement à la hausse du nombre d’employés dans les sous-secteurs des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+3,4 %), de la santé humaine et de l’action sociale (+3,3 %), et des services de soutien et de bureau (+1,5 %).

L’analyse de la répartition du nombre d’employés dans le secteur moderne hors administration publique, selon le statut, révèle une prédominance des permanents (76,5 %) au deuxième trimestre 2025.

Par ailleurs, suivant le secteur d’activité, il est noté une prédominance de l’emploi permanent dans la quasi-totalité des branches d’activités. Toutefois, il convient de noter un recours assez important aux saisonniers dans les sous-secteurs des services de soutien et de bureau (43,7 %), des industries extractives (41,5 %), de l’enseignement (41,3 %) et de la construction (34,6 %).

La rémunération des travailleurs progresse de 1,0 %

Au deuxième trimestre 2025, la masse salariale dans le secteur moderne s’établit à 387,9 milliards de francs CFA contre 384,2 milliards de francs CFA un an plus tôt, soit une hausse de 1,0 %. Cet accroissement fait suite à l’augmentation de la masse salariale dans les secteurs de l’industrie (+2,5 %) et des services (+1,3 %). En revanche, il est noté une baisse des rémunérations dans les secteurs de la construction (-3,2 %) et du commerce (-1,6 %).

La progression de la masse salariale dans le secteur de l’industrie est principalement portée par celle des rémunérations dans le sous-secteur des activités extractives (+18,7 %). Quant à l’augmentation de la masse salariale dans les services, elle est en relation avec la hausse des rémunérations dans les sous-secteurs des activités artistiques, sportives et récréatives (+12,0 %), de l’information et de la communication (+9,6 %), et des activités immobilières (+6,8 %).

Répartition de la masse salariale selon le statut dans l’emploi (permanent et saisonnier)

Parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie (92,0 %) des salaires versés au deuxième trimestre 2025 par le secteur moderne est destinée aux permanents.

Par ailleurs, selon la branche d’activité, une distribution similaire est observée au deuxième trimestre 2025 pour la totalité des branches d’activités de l’industrie, du commerce et des services. Toutefois, une part assez considérable des rémunérations est versée au personnel non permanent dans la construction (29,2 %), l’enseignement (29,1 %) et les activités de soutien et de bureau (25,8 %).

Au deuxième trimestre 2025, la répartition de la masse salariale des employés permanents suivant la catégorie socioprofessionnelle fait ressortir des disparités. En effet, 42,2 % de la rémunération est versée à 14,4 % des effectifs permanents. En particulier, les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs, qui représentent respectivement 7,4 % et 7,0 % des effectifs permanents, ont perçu, dans cet ordre, 28,1 % et 14,1 % de la rémunération globale des permanents. En revanche, les ouvriers, qui représentent 48,1 % des effectifs permanents au deuxième trimestre 2024, ont reçu 22,0 % de la masse salariale sur la même période. Quant aux techniciens et agents de maîtrise (37,6 % des effectifs), ils ont perçu 35,9 % de la rémunération.

Suivant le secteur d’activités, la répartition de la masse salariale des permanents entre les différentes catégories socioprofessionnelles varie d’une branche d’activités à une autre.

Dans l’industrie, 41,4 % de la masse salariale revient aux techniciens et agents de maîtrise, et 29,1 % aux ouvriers. Les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs ont perçu respectivement 14,1 % et 15,4 % de la rémunération dans l’industrie.

Dans le secteur de la construction, les ouvriers ont perçu 37,2 % de la rémunération, au moment où les cadres supérieurs et techniciens supérieurs ont respectivement reçu 23,2 % et 13,1 % de la masse salariale versée. Quant aux techniciens et agents de maîtrise travaillant dans la construction, ils ont perçu 26,5 % de la masse salariale versée au deuxième trimestre 2025 dans ce secteur d’activités.

Dans le commerce, les cadres supérieurs ont perçu 34,5 % de la rémunération du deuxième trimestre 2025. Les techniciens et agents de maîtrise ont reçu 28,5 % des rémunérations, tandis que les ouvriers et les techniciens supérieurs en ont reçu respectivement 21,9 % et 15,0 % des salaires.

S’agissant des services, plus des deux tiers de la masse salariale du deuxième trimestre 2025 sont versés aux cadres supérieurs (36,9 %) et techniciens et agents de maîtrise (35,0 %). Les techniciens supérieurs et ouvriers en ont reçu respectivement 12,9 % et 15,2 %.

Répartition de la masse salariale des permanents selon le sexe

Parallèlement à la distribution des effectifs, 74,6 % des salaires versés aux permanents au deuxième trimestre 2025 sont destinés aux hommes.

Selon le type d’activité, une distribution similaire est observée dans la totalité des branches d’activités. Par ailleurs, une part assez considérable des rémunérations des permanents dans les sous-secteurs de la santé et de l’action sociale (49,8 %), de l’enseignement (42,4 %), des activités financières et d’assurance (39,0 %) et de l’activité immobilière (37,0 %), est versée aux femmes.

Répartition des employés permanents selon la catégorie socioprofessionnelle

La répartition du nombre d’employés permanents, dans le secteur moderne hors administration publique, suivant la catégorie socioprofessionnelle, laisse apparaître une prédominance des ouvriers (48,1 %) au deuxième trimestre 2025. Ils sont suivis des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés, qui représentent 37,6 % des permanents. Les techniciens supérieurs et les cadres supérieurs sont les moins représentés, avec des proportions respectives de 7,0 % et de 7,4 %.

L’analyse suivant le secteur d’activités montre également une prépondérance des ouvriers dans tous les sous-secteurs de l’industrie, hormis ceux de l’« électricité et gaz » et de l’« eau, assainissement et traitement des déchets et dépollution », où il est noté une prédominance des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés, avec des proportions respectives de 63,7 % et 48,2 %.

Par ailleurs, au trimestre sous revue, 65,8 % des effectifs permanents dans la construction sont dans la catégorie des ouvriers. De même, dans le secteur du commerce, 46,6 % des permanents sont de cette catégorie socioprofessionnelle.

Dans les services, il est noté une certaine hétérogénéité dans la distribution de l’effectif des employés suivant le sous-secteur. En effet, l’effectif des ouvriers est plus important dans les services de soutien et de bureau (77,0 %), les activités immobilières (57,9 %), les services d’hébergement et de restauration (58,4 %), les activités artistiques, sportives et récréatives (55,8 %), les activités pour la santé humaine et l’action sociale (45,3 %), l’enseignement (43,8 %) ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques (32,5 %). Quant aux techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés, ils sont plus représentés dans les activités financières et d’assurance (62,7 %) et le transport et l’entreposage (41,2 %).

Dans le sous-secteur de l’information et de la communication, ce sont les cadres supérieurs (41,6 %) qui sont plus représentés au deuxième trimestre 2025.

Répartition des employés permanents selon le sexe

L’analyse de la répartition du nombre d’employés permanents dans le secteur moderne hors administration publique selon le sexe révèle une prédominance des hommes, qui constituent 74,5 % au deuxième trimestre 2025.

De même, suivant le type d’activité, il est noté une prédominance des hommes dans l’effectif permanent dans l’ensemble des branches d’activités. Il convient tout de même de signaler un recours assez important aux femmes dans le secteur des services (37,8 %), en particulier dans les sous-secteurs de la santé humaine et de l'action sociale (48,5 %), de l’enseignement (46,8 %), des activités financières et d’assurance (45,0 %) et spécialisées, scientifiques et techniques (41,5 %).

Analyse des heures travaillées

La durée moyenne hebdomadaire travaillée par employé dans le secteur moderne hors administration publique est estimée à 41,5 heures au deuxième trimestre 2025 contre 41,4 heures au trimestre correspondant de l’année précédente, soit une hausse de 0,2 %. Cette situation est imputable principalement à l’augmentation des heures moyennes hebdomadaires travaillées dans l’industrie (+2,7 %).

En revanche, sur la même période, elles diminuent dans le sous-secteur de la construction (-0,9 %), du commerce (-0,6 %) et des services (-0,4 %).

CHEIKH THIAM