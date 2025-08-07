Le tribunal a mis en délibéré au 16 septembre le verdict concernant Khadim N., un maître coranique de 28 ans, accusé d’attouchements sexuels sur une fillette de 6 ans, dans une école franco-arabe de Bargny. Malgré des éléments contradictoires, la justice doit trancher entre la version de la victime, soutenue par un certificat médical, et les dénégations de l’accusé, appuyées par des images de vidéosurveillance.

En janvier 2022, les parents de M. F. M., alors âgée de 6 ans, ont porté plainte contre Khadim N., enseignant dans un internat à Bargny. La mère avait remarqué que sa fille boitait et se plaignait de douleurs. Un médecin a diagnostiqué des ‘’ecchymoses au niveau de la fourchette vulvaire’’, évoquant une suspicion d’attouchements. Lors de son audition, la mineure a affirmé que l’accusé l’avait retenue à trois reprises après les cours, sous prétexte de ‘’leçons supplémentaires, pour frotter son sexe avec ses doigts et lui demander de sucer ses doigts’’. Elle explique n’avoir rien dit plus tôt en raison de menaces.

Khadim N., qui n’a jamais été condamné auparavant, conteste fermement les accusations. Il affirme n’avoir jamais été seul avec l’enfant et souligne la présence de caméras dans l’établissement. Le directeur a confirmé que les images visionnées n’ont montré aucun moment isolé entre l’accusé et la victime. Une employée n’a aussi rien remarqué d’anormal. Cependant, le père de la victime soutient qu’une seule caméra couvrait initialement le hall et que d’autres ont été installées après les faits. Une assertion rejetée par la direction.

Le parquet a requis une condamnation, s’appuyant sur le témoignage cohérent de la mineure et le certificat médical. La défense, elle, plaide l’acquittement, faute de preuves matérielles et a obtenu une mise en liberté provisoire pour l’accusé.

La chambre rendra son verdict le 16 septembre.

MAGUETTE NDAO