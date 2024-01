Alors qu’il espérait obtenir une grâce présidentielle, Fallou Mbaye a écopé d’une nouvelle peine d’emprisonnement de six mois ferme. Condamné à six mois pour vol, il a fracturé le nez d’un agent pénitentiaire, à l'issue d’une bagarre qui a éclaté au pavillon spécial.

Déjà en prison, Fallou Mbaye cherche des ennuis. Condamné à six mois pour vol, le détenu, qui purge sa peine au pavillon spécial, fracture le nez d’un agent pénitentiaire. À la barre, il a contesté le fait de violence à agent dans l'exercice de ses fonctions qui lui est reproché.

Selon lui, il se faisait torturer par des agents, après avoir été réprimandé par leur chef. ‘’Quatre agents m’ont roué de coups. Il est venu intervenir et l'un des gardes l'a touché. C’est ainsi que nous sommes tombés tous les deux. Je ne l'ai pas frappé. Il était derrière moi. Je demande pardon. C'est une erreur. Je lui demande pardon’’, dit-il en ajoutant qu’il avait même entamé les démarches pour obtenir une grâce.

Des allégations battues en brèche par la partie civile Daly Sagna. Selon lui, le prévenu lui a donné un coup de poing au nez. Alors que, dit-il, il était venu le séparer des gardes avec qui il se bagarrait. À l’origine du problème, il a expliqué : ‘’Le prévenu et ses codétenus n'ont pas voulu sortir de la cellule pour aller en corvée, sous le prétexte qu'ils n'ont pas regardé la télé. Je leur ai demandé de me suivre au poste sur place. Certains ont décidé d'abandonner le mouvement et d'aller en corvée, mais lui a campé sur sa position. On lui a ordonné de s'asseoir, il a refusé et se disputait avec les gardes.’’

MAGUETTE NDAO