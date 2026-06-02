Publié le 2 Jun 2026 - 17:08
EQUIPE DE FRANCE

Deschamps rassurant pour Saliba

 

Plus de peur que de mal pour William Saliba (25 ans, 31 sélections). Déjà touché au dos avant la rencontre, le défenseur central d’Arsenal a serré les dents pour disputer l’intégralité de la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (1-1, 3-4 tab) samedi. Résultat, l’international français est annoncé incertain pour le Mondial 2026.

Mais ce lundi, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a confié aux médias qu'il n'avait "rien lu" des informations à ce sujet. "Il est là, tout va bien", a même rassuré le technicien, pas du tout inquiet pour son cadre.

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sport
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