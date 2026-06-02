Plus de peur que de mal pour William Saliba (25 ans, 31 sélections). Déjà touché au dos avant la rencontre, le défenseur central d’Arsenal a serré les dents pour disputer l’intégralité de la finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (1-1, 3-4 tab) samedi. Résultat, l’international français est annoncé incertain pour le Mondial 2026.

Mais ce lundi, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a confié aux médias qu'il n'avait "rien lu" des informations à ce sujet. "Il est là, tout va bien", a même rassuré le technicien, pas du tout inquiet pour son cadre.