Les limiers du commissariat d’arrondissement du Point E ont interpellé un individu pour association de malfaiteurs, escroquerie au visa, faux et usage de faux. L’enquête a ensuite mené à l’arrestation de son complice. Tout a commencé par une plainte déposée par l’ambassade de Turquie. L’ambassade a été contactée par un demandeur de visa qui souhaitait comprendre pourquoi son dossier avait été refusé, et a profité de l’occasion pour vérifier l’authenticité d’un reçu que le suspect avait remis à son neveu. De nombreuses victimes se sont présentées pour dénoncer les agissements du suspect.

Suite à ces plaintes, une opération a été menée par la brigade de recherches (BR), ce qui a permis d’interpeller le premier individu à Fass Mbao. La perquisition de sa chambre a révélé de nombreux documents de voyage. Interrogé, le suspect a reconnu les faits. Il a avoué n’être qu’un intermédiaire chargé de trouver les clients et de collecter l’argent. Le travail des enquêteurs a continué sans relâche. Appuyés par le commissariat de Guédiawaye, les policiers ont interpellé le second suspect à Hamo 6. Ce dernier a confirmé qu’il travaillait avec deux autres complices dont l’agence de voyages se trouvait près du marché Ndiarème.

La fouille minutieuse de l’agence a permis la découverte d’un important arsenal d’escrocs : une dizaine de passeports en cours de validité, des copies de passeports et de connaissements, des cachets de l’Odcav (Organisme de développement des activités culturelles et sportives), des photos d’identité, de faux relevés bancaires, bulletins de paie, Ninea et registres de commerce (dont l’Apix a confirmé la fausseté). Les deux mis en cause ont été déférés au parquet le 28 août 2025. L’enquête se poursuit pour retrouver les autres membres du réseau.