La relation entre les deux amies Khardiata Ba et Amaël Diallo ne sera plus jamais comme avant. À cause d’une affaire d’argent, elles ont atterri à la barre. Amaël Diallo, qui comptait acquérir une voiture, a traduit sa copine en justice pour escroquerie. Elle estime le montant du préjudice à 8 millions de francs CFA.

Khardiata Ba a été appelée hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Cheffe d’entreprise au Maroc et à Dubaï, elle est poursuivie pour escroquerie portant sur 8 millions de francs CFA. La plaignante, Amaël Diallo, renseigne que les faits remontent à 2019. À l’en croire, elles s’étaient perdues de vue depuis plusieurs années. C’est au Maroc qu’elles ont renoué le contact. Un jour, dit-elle, au cours d’une discussion, son amie lui propose de lui vendre un véhicule qu’elle allait acquérir dans un délai d’un mois. Ayant confiance en celle-ci, elle lui remet la somme d’argent tout en ignorant le marathon qui l’attend pour réceptionner son bien. Lasse d’attendre, elle saisit dame justice.

Face aux juges, Khardiata Ba, qui conteste les faits, a déploré les circonstances dans lesquelles elle a été appréhendée. ‘’Les agents m’ont arrachée des bras mon fils qui pleurait. Cet enfant ne connait nul autre que moi. Et pourtant, j’étais dans les dispositions de lui payer tout son argent’’, a-t-elle soutenu au bord des larmes. Selon elle, elle n’a jamais dit à la partie civile qu’elle vendait des véhicules. ‘’Quand elle m’a fait part de son souhait d’acheter une voiture, j’ai cru plus juste de la mettre en rapport avec une connaissance qui est au Canada. Dans cette transaction, je n’étais qu’une intermédiaire. À cause de la pandémie de la Covid-19, les choses ont traîné. D’ailleurs, après la levée des restrictions, la voiture a été convoyée jusqu’au Mali. Mais là-bas, il y a eu encore un autre blocage’’, a soutenu la prévenue.

Désemparée à cause de la tournure qu’a prise cette affaire, elle jure être dans les dispositions de désintéresser la partie civile jusqu’au dernier centime. ‘’Même le jour où j’ai été arrêtée, j’étais dans les dispositions de lui payer son argent. Il se trouve que j’ai mon compte en banque qui se trouve au Maroc. Chaque jour, je n’ai le droit que de retirer trois millions de francs CFA’’, fulmine-t-elle. Et pour corroborer ses dires, son avocat remet à son confrère de la partie civile une enveloppe contenant trois millions de francs CFA, tout en promettant que le reste de l’argent sera remis à la plaignante dans deux jours.

Cette volonté de trouver un apaisement n’a pas empêché le conseil de la partie civile de réclamer 13 millions de francs CFA. D’après la robe noire, sa cliente a subi un énorme préjudice.

À la suite de la représentante du ministère public qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.

Requête acceptée par le tribunal qui a ajourné la peine pour Khardiata Ba. Néanmoins, elle est reconnue coupable du délit d’escroquerie et contrainte d’allouer à la partie civile la somme de six millions, après avoir pris acte des trois millions versés à l’audience. Après avoir renvoyé l’affaire au 12 septembre pour le prononcer de la peine, le tribunal a ordonné la mise en liberté provisoire de Khardiata Ba et la rétention de son passeport.

MAGUETTE NDAO