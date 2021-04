Jugée hier pour escroquerie portant sur 143 millions 769 mille 450 francs CFA, Awa Seck risque 6 mois ferme d’emprisonnement. Elle sera fixée sur son sort, le 21 avril prochain, si la cour parvient à démêler le faux du vrai.

La représentante du ministère public a requis, hier, 6 mois d’emprisonnement ferme contre Awa Seck. Cette dernière, âgée de 27 ans, est poursuivie pour escroquerie portant sur 143 millions 769 mille 450 francs CFA, au préjudice de Mbaye Seck. Elle comparaissait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Selon l’accusation, la jeune dame, par des subterfuges, est parvenue à lui soutirer cette somme, en l’espace de 36 jours. Plus précisément de la période allant du 18 novembre au 24 décembre 2020.

A en croire Mbaye Seck, Awa Seck, qui se trouve être une amie, lui empruntait souvent de l’argent qu’elle peinait même à lui restituer. Ce qui a failli d’ailleurs affecter leur amitié. Mais, dit-il, un jour, sa copine lui a fait part d’un business florissant. En effet, d’après le plaignant, Awa Seck lui a dit qu’elle s’activait dans la vente de viande. Selon toujours les déclarations de la partie civile, la comparante aurait désigné un certain D. G., sans donner plus de précision, comme étant son client. Elle lui a assuré que ce dernier faisait de grosses commandes et qu’elle amassait, grâce à cette activité, beaucoup d’argent.

Convaincu, Mbaye se lance dans ce business, en finançant sa copine qui, chaque soir, lui remettait son apport plus sa commission. ‘’Mais, au bout de quelques jours, elle ne parvenait plus à me rembourser, ce, après qu’elle m’a persuadé de faire adhérer quatre amis dans son activité’’, a raconté Mbaye Seck à la barre. Si l’on se fie à ses déclarations, les 143 millions 769 mille 450 francs CFA correspondent au capital investi et à ses commissions.

Mais la prévenue a contesté avec énergie les allégations de la partie civile. Selon elle, c’est plutôt Mbaye Seck qui lui doit de l’argent : ‘’On est tous les deux des revendeurs Orange money. Comme il avait des problèmes avec Orange, suite à une dette non-remboursée, on ne lui fournissait pas assez de crédits à revendre. Ainsi, pour l’aider, je lui envoyais de fortes sommes qu’il me remboursait à la fin de chaque journée. Lors d’un de ses versements, il me devait la somme de 500 mille francs CFA’’, a soutenu la prévenue Awa Seck.

S’agissant du business de la viande, elle déclare que c’était une blague pour pousser son ami à lui rembourser son argent. ‘’Je n’ai jamais vendu de la viande dans ma vie’’, s’est-elle défendue.

Dans sa plaidoirie, le conseil de la partie civile a réclamé la somme de 143 769 450 F CFA pour rembourser son client. Selon la robe noire, celui-ci est sous la pression de ses amis qui lui réclament leur argent.

A la suite de la représentante du ministère public qui a requis 6 mois d’emprisonnement ferme contre Awa Seck, les conseils de la défense ont sollicité la fin des poursuites.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 21 avril prochain.