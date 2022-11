Condamné en 2018 pour escroquerie, Pape Mbaye Sall a récidivé et s’est retrouvé à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Malgré ses dénégations, il a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme.

S’il y a un domaine où Pape Mbaye Sall excelle, c’est celui de la tromperie. Étudiant à la faculté de Droit de l’université Cheikh Anta Diop, il a l’art d’user de toutes sortes de subterfuges pour parvenir à escroquer d’honnêtes gens. Pourtant, pour des faits similaires, il avait été condamné, en novembre 2018, à une peine d’emprisonnement ferme.

Âgé de 30 ans, l’étudiant est cette fois-ci parvenu à duper ses cibles, en se faisant passer pour un avocat ou pour un agent du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip).

Parmi ses victimes, il y a Youssouph Diouf, Mbossé Diagne alias ‘’Amina Rokhaya’’ et Adja Coumba Ndiaye. D’ailleurs, c’est grâce à cette dernière qu’il a été démasqué. La jeune dame, qui espérait recevoir un financement de plus de 1 million de francs CFA, s’est rendue au Fongip pour entrer en possession de ses sous. Quand on lui a notifié qu’elle ne pouvait pas bénéficier de financement, car elle n'avait pas suivi la voie normale, elle a eu le sentiment que le ciel lui est tombé sur la tête.

Ainsi, elle a vite saisi la police. Pape Mbaye Sall, qui s’est présenté au lieu de rendez-vous que lui avez fixé la dame, a été interpellé. Une fois devant les agents, il s’est rendu compte que le Fongip et Adja Coumba Ndiaye avaient aussi enclenché des poursuites contre lui. Placé sous mandat de dépôt le 4 novembre dernier, Pape Mbaye Sall a fait face, hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des délits d’escroquerie et d’usurpation de fonction. En l’absence des plaignants qui ont tous été désintéressés, Pape Mbaye Sall a adopté le système de la dénégation.

Les explications du prévenu

Sur le cas de Youssouph Diouf, il explique : ‘’Je suis membre de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer). Après avoir décroché ma Licence à la faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Ucad en 2019, j'ai ouvert un cabinet de consultance. Youssouph Diouf voulait se faire soigner à l'étranger. Je devais l'accompagner à constituer son dossier de demande de visa. Pour ce service, je lui ai réclamé 150 000 F CFA.’’

En ce qui concerne la dame Mbossé Diagne alias ‘’Amina Rokhaya’’ qui, selon lui, voulait intégrer la Fonction publique, le mis en cause a déclaré : ‘’Vu qu'elle travaille à la banque, elle m'a commis pour le dépôt de son dossier. C’est dans ces circonstances qu’elle m'a remis 5 000 F pour le transport. Mais je ne lui ai jamais promis un poste au niveau de la Fonction publique.’’

A propos d’Adja Coumba Ndiaye, il renseigne : ‘’C’est une camarade de promotion qui m'a sollicité pour la rédaction de son projet. Et pour cela, je lui réclamé 208 000 F CFA.’’ S’agissant de Youssouph Diouf, il avait déclaré à la police que le mis en cause lui a fait croire qu'il avait suffisamment de relations pour l'aider à partir aux États-Unis pour ses soins médicaux.

Le Fongip, qui a constitué Me Antoine Mbengue, a réclamé le franc symbolique pour sa constitution de partie civile. ‘’Pourquoi Adja Coumba aurait-elle besoin de dire que le prévenu s'était présenté comme agent du Fongip ? Il a demandé 150 000 F pour un financement de 1,5 million francs et 50 000 F pour faire sortir le dossier’’, a renseigné le conseil.

Le procureur a, lui, requis un an de prison dont six mois ferme, tout en soulignant que les faits sont constants contre le prévenu. Quant au conseil du prévenu, Me Pape Alé Ndiaye, il a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Finalement, Pape Mbaye a été condamné à un an d’emprisonnement, dont un mois ferme. Il est aussi condamné à allouer le franc symbolique au Fongip.

MAGUETTE NDAO