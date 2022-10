Exploitation hydrocarbures

Le projet Yakaar-Teranga s'inscrit dans une stratégie globale de l'État du ‘’Gas to Power’’. Les projections de recettes attendues de l'exploitation des hydrocarbures provenant des projets GTA et Sangomar, sur la période triennale, sont estimées à 570,9 milliards F CFA. Ainsi, l'objectif est de satisfaire la demande croissante du pays en électricité à partir du gaz naturel offshore. En effet, les estimations de recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz ont été réalisées en utilisant la version mars 2023 du modèle Fari (Fiscal Analysis of Resource Industries) développé par le FMI.

Le prix de référence est aussi calculé selon une méthodologie de calcul reposant sur une moyenne de 13 années intégrant des données historiques et projections officielles. Pour 2023, les recettes sont estimées à 51,6 milliards F CFA. D’après le député non-inscrit de l'opposition Thierno Alassane Sall, ces chiffres sont officiels. Ces recettes cumulées prévues au budget 2023 pour le gaz et le pétrole qui sont estimées à 51,6 milliards, malgré le prix élevé du baril (~90$) constituent des pertes. ‘’Voilà, apprécie M. Sall, ce qui arrive quand, à des contrats très mal négociés, s'ajoute la précipitation à délivrer le premier baril’’.

...En outre, sur la base des hypothèses d'un taux de change $/FCFA fixé à 595,6 F CFA, du prix du baril du pétrole à 90 $ et de 10 % du cours du Brent pour le gaz. Toutefois, suite aux aléas liés à la gestion de la Covid-19 en Chine et aux perturbations de la chaine d’approvisionnement et logistique induites par le conflit russo-ukrainien, des risques de glissement des dates de démarrage de la production pour les projets GTA et Sangomar sont prévisibles, avec un décalage potentiel vers 2024. De ce fait, ces risques pourraient impacter les premières recettes issues de la production d'hydrocarbures.

Car les plannings actuels des projets susmentionnés considèrent un First Gas et un First Oil en 2023. Ce sujet connait un suivi rapproché des services concernés en vue d'une adaptation du cadrage budgétaire. Conformément à l'article 14 de la loi citée supra, les recettes des d'hydrocarbures financent principalement des dépenses d'investissements prioritaires inscrites dans le PIP. Elles peuvent également financer des dépenses courantes, notamment celles à caractère social, à l'exception des dépenses de salaire. A cet effet, les charges afférentes aux recettes vont couvrir les dépenses consacrées aux priorités du gouvernement, à travers les domaines de concentration cités supra. Il s'agit des projets dont ceux des Promovilles.