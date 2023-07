Ce mardi 25 juillet, la Chambre d’accusation est appelée à délibérer sur ‘’le cas Aliou Sané’’, suite à l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Dans une note parvenue à ‘’EnQuête’’, le Comité exécutif du F24 dénonce un acharnement sur ‘’le coordonnateur de Y en a marre qu’il tient apparemment à embastiller pour des mobiles qui restent à élucider’’.

‘’Cet appel, faut-il le rappeler, a été introduit pour annuler la liberté provisoire décernée par le juge d’instruction, après visionnage du film infirmant les charges lourdes et fabriquées de toutes pièces contre le vice-coordonnateur de F24’’, souligne toujours le Comité exécutif. Il invite la Chambre d’accusation à ne pas suivre le procureur ‘’dans son réquisitoire liberticide contre Aliou Sané et l’exhorte à ne pas contribuer à étouffer davantage les Sénégalais qui, en tout état de cause, ne se laisseront pas intimider par les persécutions, emprisonnements et actes dictatoriaux d’un autre âge’’.